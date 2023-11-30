Сессия о сотрудничестве РФ и Ирана прошла в рамках Конгресса молодых ученых

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Эту сессию модерировал помощник Президента РФ Андрей Фурсенко. Открывая мероприятие, он отметил, что наши страны в последнее время существенно продвинулись в развитии научного сотрудничества.
По словам Фурсенко, 300 иранских студентов в апреле этого года получили стипендии в российских вузах. Также в Иране растёт интерес к изучению русского языка. Замглавы Министерства науки и высшего образования РФ Денис Секиринский рассказал, что число иранских студентов выросло в 3,5 раза. Уже в следующем году каталог «Наша Лаба» будет выпущен и на фарси.
В свою очередь, заместитель министра науки, исследований и технологий Ирана Пейман Салехи заявил, что Иран открыт для сотрудничества во многих областях. Более того, уже реализуются программы, работающие на благо не только этого государства, но и всего мира.
Ректор Университета Шахида Бехешти Сейед Махмуд Реза Агамири назвал научно-техническое сотрудничество Ирана и России в ядерной, нефтегазовой, инжиниринговой и других областях весьма перспективным. Он сообщил, что его вуз с 2015 года сотрудничает с МГУ имени Ломоносова. Российский университет готовит в том числе специалистов нефтегазовой отрасли для Ирана.
В финальной части встречи продемонстрировали три иранских проекта, признанных перспективными. Первый — разработка новых контейнеров для перевозки и хранения отработанного ядерного топлива. Второй — исследование по определению характеристик нейтронных пучков. Третий, Deuterium, — препарат, снижающий токсическое влияние на организм других лекарств.