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Updated Сегодня, 16:06

Сессия о сотрудничестве РФ и Ирана прошла в рамках Конгресса молодых ученых

Сессия о сотрудничестве РФ и Ирана прошла в рамках Конгресса молодых ученых

30 ноября 2023, 16:06
Фото: youngscientists2023.riamediabank.ru
Во второй день работы III Конгресса молодых ученых, организованного Фондом Росконгресс, состоялась сессия «Научно-техническое сотрудничество России и Ирана».

Эту сессию модерировал помощник Президента РФ Андрей Фурсенко. Открывая мероприятие, он отметил, что наши страны в последнее время существенно продвинулись в развитии научного сотрудничества.

По словам Фурсенко, 300 иранских студентов в апреле этого года получили стипендии в российских вузах. Также в Иране растёт интерес к изучению русского языка. Замглавы Министерства науки и высшего образования РФ Денис Секиринский рассказал, что число иранских студентов выросло в 3,5 раза. Уже в следующем году каталог «Наша Лаба» будет выпущен и на фарси.

В свою очередь, заместитель министра науки, исследований и технологий Ирана Пейман Салехи заявил, что Иран открыт для сотрудничества во многих областях. Более того, уже реализуются программы, работающие на благо не только этого государства, но и всего мира.

Ректор Университета Шахида Бехешти Сейед Махмуд Реза Агамири назвал научно-техническое сотрудничество Ирана и России в ядерной, нефтегазовой, инжиниринговой и других областях весьма перспективным. Он сообщил, что его вуз с 2015 года сотрудничает с МГУ имени Ломоносова. Российский университет готовит в том числе специалистов нефтегазовой отрасли для Ирана.

В финальной части встречи продемонстрировали три иранских проекта, признанных перспективными. Первый — разработка новых контейнеров для перевозки и хранения отработанного ядерного топлива. Второй — исследование по определению характеристик нейтронных пучков. Третий, Deuterium, — препарат, снижающий токсическое влияние на организм других лекарств.

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