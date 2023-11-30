Сессия о сотрудничестве РФ и Ирана прошла в рамках Конгресса молодых ученых

По словам Фурсенко, 300 иранских студентов в апреле этого года получили стипендии в российских вузах. Также в Иране растёт интерес к изучению русского языка. Замглавы Министерства науки и высшего образования РФ Денис Секиринский рассказал, что число иранских студентов выросло в 3,5 раза. Уже в следующем году каталог «Наша Лаба» будет выпущен и на фарси.