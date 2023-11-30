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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Природа Руднянского района недаром привлекает туристов

Самый железный и родниковый район Волгоградской области

30 ноября 2023, 14:09
Фото: администрация Руднянского района
Природа Руднянского района недаром привлекает туристов

Чем известен Руднянский район Волгоградской области

Северные районы Волгоградской области, как правило, не пользуются такой привлекательностью у туристов. Но там есть на что посмотреть и о чём узнать. Рассказываем, чем интересен Руднянский район, как туда добраться и где сфотографироваться.
Сюжет
Туризм

Руднянский район расположен на севере Волгоградской области. На юге он граничит с Даниловский, на юго-востоке — с Котовским, на западе — с Еланским, а на востоке и севере — с Жирновским. По площади это самый маленький район Волгоградской области, хотя на его территории вполне уместились бы пара европейских государств вроде Мальты и Андорры.

Руднянский район расположен на севере Волгоградской областиРуднянский район расположен на севере Волгоградской области
Руднянский район расположен на севере Волгоградской области
Фото: Сервис Яндекс Карты

Расстояние от Волгограда до Рудни составляет чуть более 300 км. Добраться туда можно на автобусе — они ходят каждый день от автовокзала. Либо можно доехать на машине — сначала по трассе Р-228 в сторону Камышина, затем через Петров Вал и Котово, а перед Островским сельским поселением Даниловского района нужно уйти на север.

Мал рудник да дорог

История Рудни началась ещё в конце XVII века. В то время рядом с рекой Терса (приток Медведицы) располагалась Успенская слобода. Однако примерно через полвека слободу переименовали в Рудню. Это название происходит от слова «руда». Дело в том, что в окрестностях обнаружили месторождения железной руды. Поначалу это способствовало росту кузнечного дела, но впоследствии это направление сошло на нет, потому что железа в добываемых породах становилось всё меньше. Однако название слободы, а позже и райцентра сохранилось и по сей день.

В своё время через Рудню проходил «соляной тракт». Это дорога, по которой соль с озера Эльтон доставляли в другие губернии Российской Империи. Были развиты и другие промыслы. Рудня считалась достаточно богатым населённым пунктом, о чём говорят и сохранившиеся купеческие дома тех времён.

Руднянский историко-краеведческий музей расположен в красивом здании царицынской архитектурыРуднянский историко-краеведческий музей расположен в красивом здании царицынской архитектуры
Руднянский историко-краеведческий музей расположен в красивом здании царицынской архитектуры
Фото: muzey-rudnya.ru

Руднянский район образовался в 1928 году. На тот момент Рудня ещё входила в Камышинский уезд Саратовской губернии. Лишь в 1934 году она стала частью Сталинградского края, который спустя два года стал областью.

Большое значение для руднянцев имела проходящая рядом железная дорога. Её построили в конце XIX века, а в Руднянском районе возвели станцию Ильмень. Для местных купцов она играла важную роль. Сегодня станция по-прежнему действующая. Через неё ходят не только внутриобластные электрички, но и поезда дальнего следования. Например, Камышин — Москва.

В годы Великой Отечественной войны Рудня осталась в стороне от основных сражений за счёт своего географического расположения гораздо севернее Сталинграда. Этим объясняется, что все здания царицынской архитектуры уцелели после войны. Правда, станцию Ильмень расценивали как важный транспортный узел, поэтому на неё пытались сбрасывать бомбы.

При этом недалеко от Рудни располагался военный аэродром — его задействовали в том числе во время Сталинградской битвы, но чаще всего самолёты возвращались на более близкие аэродромы. Зато в Руднянский район свозили раненых — там развернули сразу три госпиталя. В Рудне есть братская могила, где были похоронены умершие от ран советские солдаты.

А вот во время Гражданской войны 1918–1919 годов Руднянский район был местом активных боёв. Следы военных действий там находили ещё многие десятилетия — осколки оружия, снаряды и другие артефакты попадали в местный краеведческий музей. К слову, в музее много уникальных экспонатов, посвящённых местной флоре и фауне, в том числе чучела животных, птиц и насекомых. Там же хранятся находки археологов, обнаруженные на территории района, и предметы, напоминающие о том, чем в прошлом занимались местные жители.

Что посмотреть в Руднянском районе

Путешествие в Рудню обязательно оставит в памяти приятные воспоминания. Здесь многие смогут найти именно ту локацию или тот объект, который ему захочется запечатлеть — неважно, природная ли это достопримечательность или рукотворная.

Почти в каждом сельском поселении района есть церковь, но самая интересная история — у храма Архангела Михаила в Рудне. Самую первую церковь в посёлке построили ещё в 1701 году — иконы Успения Богородицы. Есть версия, что именно поэтому получила своё название Успенская слобода. Но эта церковь просуществовала примерно полвека. Порядка ста лет продержался построенный вместо неё деревянный храм. Он сгорел во второй половине XIX века. И как раз в то время начали строить храм Архангела Михаила — уже из кирпича.

Храм Архангела Михаила Храм Архангела Михаила
Храм Архангела Михаила
Фото: rudnia.cerkov.ru

Однако сегодня он выглядит иначе. Изначально предполагалось, что храм будет величественным — до 50 метров в высоту. Но, по одной из версий, его не успели достроить к началу Первой мировой войны. По другой же он был практически достроен, но в 30-е годы прошлого века его частично разобрали.

Из природных красот в этих местах тоже есть, чем порадовать глаз. Руднянский район богат тонконолистными пионами. Эти цветы изображены даже не гербе Рудни. Найти пейзажи с ними непросто — такие пионы занесены не только в Красную книгу Волгоградской области, но и всей России. Пора их цветения приходится на май — в это время они смотрятся особенно красиво.

Тонколистные пионы занесены в Красную книгуТонколистные пионы занесены в Красную книгу
Тонколистные пионы занесены в Красную книгу
Фото: администрация Руднянского района

Популярен Руднянский район и своими родниками. Самыми известными из них считаются Карчи и Шихан. Первый находится на горе Русская Бундевка, а второй течёт в самой Рудне. При этом упоминания о Карчи встречаются ещё в древности — до нашей эры.

А у кладоискателей в Руднянском районе популярна Свербеева пещера. По легенде она представляет собой что-то вроде сокровищницы, которая находится под землёй и когда-то служила местом жительства разбойнику с такой фамилией. В 20-е годы прошлого века входы в эту пещеру завалили, потому что там периодически пропадали люди. Но любители сокровищ до сих пор приезжают в эти места, чтобы попытаться отыскать что-нибудь ценное, спрятанное в недрах одного из самых необычных районов Волгоградской области.

Несмотря на то что Руднянский район находится достаточно далеко от Волгограда, туристы приезжают сюда за новыми впечатлениями, памятными фотографиями и артефактами, связанными с увлекательной историей этого удивительного края. Район интересен с точки зрения одно- или двухдневных путешествий из Волгограда или, как одна из точек туристического маршрута при ознакомительной поездке по всему региону.

Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Регион открытий-2023».

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