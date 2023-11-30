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Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Десерты из моркови

Переходим на пироги: какие десерты белгородцы могут приготовить из моркови?

30 ноября 2023, 06:30
Фото: 1MI
Десерты из моркови

Белгородцам рассказали, какие сладости и пироги можно сделать дома из моркови

Среди жителей Белгородской области точно найдутся сладкоежки и те, кто ценят вкусные и необычные десерты. Редакция Бел.Ру собрала несколько сладких рецептов. Из моркови. Это и чизкейк, и торт, и конфеты и даже турецкая сладость джезерье. Всё-таки морковь хороша не только в салатах, но и в пирогах.

Морковный торт с лимонно-имбирным кремом

Для приготовления коржей понадобится:

  • морковь — 125 грамм;
  • мука _-150 грамм;
  • разрыхлитель — 1,5 чайной ложки;
  • сода — щепотка или четвёртая часть чайной ложки;
  • корица молотая — одна чайная ложка;
  • гвоздика молотая — щепотка или четвёртая часть чайной ложки;
  • мускатный орех молотый — щепотка или четвёртая часть чайной ложки;
  • соль — по вкусу (рекомендуется всего щепотка)
  • яичные белки — две штуки;
  • один яичный желток;
  • одно целое яйцо;
  • сахар — 220 грамм;
  • растительное масло — 170 миллилитров.

Натираем морковь. Отдельно смешиваем муку, разрыхлитель, сахар, соду, соль, мускатный орех, гвоздику и корицу. Затем взбиваем белки, до мягких пиков. К ним постепенно добавляем 60 грамм сахара, продолжая взбивать. Теперь уже до пиков пожёстче.

Отдельно взбивается яйцо с дополнительным желтком и 160 граммами сахара. Это нужно делать в течение пяти минут. Либо же пока яично-сахарная масса не посветлеет и не станет воздушной. Теперь к ней нужно понемногу вливать масло. В получившуюся яичную смесь аккуратно лопаточкой вмешивается сухая смесь. Следом вмешиваем морковь. После этих процедур всё так же аккуратно добавляем и вмешиваем взбитые ранее белки.

Остаётся распределить тесто по форме и выпекать примерно полчаса при температуре 200 градусов. Готовность, кстати, можно проверить с помощью зубочистки. Готовые коржи нужно ещё на пять минут оставить в формах, а потом достать и остудить. Можно завернуть их в пищевую плёнку и убрать в холодильник.

Теперь готовим крем. Нужны будут:

  • один лимон;
  • маскарпоне — 340 грамм;
  • сахарная пудра — 100 грамм;
  • имбирь молотый — две чайные ложки;
  • сливки жирностью 33% (не жирные не взобьются) — 340 миллилитров.

Сперва натираем цедру лимона и добавляем в неё две чайные ложки лимонного сока. Взбиваем вместе маскарпоне, сахарную пудру, цедру, сок, имбирь. Отдельно взбиваем сливки до мягких пиков и вмешиваем лопаткой их в предыдущую массу. Крем готов. Им промазываем коржи и верх нашего торта.

Морковный тортМорковный торт
Морковный торт
Фото: Женский калеёдоскоп

Морковные конфеты

Для приготовления такой сладости понадобится совсем немного. Четыре крупные моркови (около 600 грамм), два стакана сахара, 40 грамм арахиса и 50 грамм кокосовой стружки. Из такого расчёта получается шесть порций.

Арахис нужно измельчить в блендере. Однако, если арахис в шелухе, то его стоит обжарить на сухой сковороде, чтобы потом было легче от неё очистить. Морковь чистим, измельчаем на тёрке, добавляем к ней сахар и перемешиваем. При желании, чтобы конфеты вышли не такими сладкими, сахара можно добавить меньше. Кстати, можно добавить к смеси цитрусовый сок. Лимонный или апельсиновый, по желанию. Цитрусы весьма неплохо сочетаются с морковью.

Теперь получившийся «замес» нужно карамелизировать и остудить. Как правильно это сделать? Лучше всего подойдет сковородка с толстым дном, потому что морковь нужно хорошенько потушить на среднем огне, постоянно помешивая. Подождать, когда испарится вся влага, а потом уменьшить огонь и тушить ещё минут пять-семь. Тоже помешивая.

Когда всё остынет, мокрыми руками формируем шарики. Размер может зависеть от вашего желания, но рекомендуется их делать чуть больше, чем перепелиное яйцо. Затем половину сладостей обваливаем в кокосовой стружке, а вторую — в измельчённом арахисе. Всё — теперь ставим их в холодильник. Время тоже по желанию — от получаса до нескольких часов. Но, если не терпится попробовать, можно этого не делать.

Конфеты из морковиКонфеты из моркови
Конфеты из моркови
Фото: Я люблю Термомикс

Джезерье из моркови

Это турецкая традиционная сладость. И готовить её совсем не сложно. Что понадобится? На четыре порции берём четыре моркови, стакан сахара, стакан грецких орехов или же миндаля, 150 грамм кокосовой стружки и полтора стакана измельчённого печенья (где-то 100 грамм). А ещё пищевая плёнка.

Здесь в приготовлении схема похожая. На сковороде нужно потушить натёртую морковь с сахаром, пока не выпарится влага. Потом переложить в ёмкость и добавить туда орехи и печенье. Затем тщательно перемешиваем и убираем в холодильник. Для джезерье это обязательно.

Теперь на плёнку нужно высыпать кокосовую стружку, на которую сверху мокрыми руками и плотно прижимая выкладываем застывшую морковь. Скручиваем всё в рулет или ролл, снова убираем в холодильник на час. Когда время пройдёт, ролл нужно достать и нарезать на кусочки. Готово.

Джезерье из морковиДжезерье из моркови
Джезерье из моркови
Фото: Повар.Ру

Морковный кекс без муки

Список ингредиентов:

  • одно яблоко;
  • сливочное масло — 250 грамм;
  • сахар (желательно коричневый) — 150 грамм;
  • жидкий мёд — 100 грамм;
  • корица молотая — полтора чайной ложки;
  • кукурузный крахмал — 50 грамм;
  • миндальная мука — 100 грамм;
  • миндаль рубленый — 100 грамм;
  • кукурузная мука — 175 грамм;
  • разрыхлитель — полтора чайной ложки;
  • четыре крупных куриных яйца;
  • щепотка соли;
  • морковь — 250 грамм.

Масло топим или оставляем в тёплом месте, чтобы оно размягчилось. К нему добавляем сахар, корицу, соль и вливаем мёд. Перемешиваем. Теперь всё это необходимо взбить до пышной массы. В неё по одному разбиваем яйца.

Отдельно смешиваем кукурузную и миндальную муку, крахмал. Добавляем к ранее приготовленной смеси. Туда же отправляем миндаль.

Натираем морковь и яблоко, добавляем к ним разрыхлитель и смешиваем с основной массой. ОТправляем в духовку на 40-45 минут при температуре 180 градусов.

Кекс с морковьюКекс с морковью
Кекс с морковью
Фото: Едим вкусно

Морковно-творожный чизкейк

Делаем морковный корж:

  • морковь — 110-120 грамм;
  • орехи грецкие — 50 грамм;
  • один апельсин для цедры
  • одно яйцо;
  • масло растительное — 35 миллилитров;
  • сахар — 50 грамм;
  • мука — 80 грамм;
  • корица, гвоздика, мускатный орех, кардамон — всего по половине чайной ложки;
  • соль и сода– щепотка;
  • разрыхлитель — четвёртая часть чайной ложки.

Сперва готовим сухую смесь. В просеянную муку добавляем разрыхлитель, соду, соль и все пряности. А цедру апельсина перетираем с сахаром. К ним же добавляем яйца и взбиваем до посветления и увеличения массы. Понемногу вливаем туда масло, продолжая взбивать. Теперь очередь сухих ингредиентов. С тестовой массой их просто смешиваем.

Займёмся морковью и грецкими орехами. Морковь нужно натереть на мелкой тёрке и отжать весь сок — это важно. Грецкие орехи обжариваем и измельчаем ножом. Смешиваем всё это с основным тестом.

Застилаем форму и выкладываем в неё тесто, распределяем. Выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке 30 минут. Когда корж будет готов, достаём и оставляем остывать на решётке.

Для творожной массы понадобится:

  • творог — 400 грамм;
  • два яичных белка;
  • три желтка;
  • сметана 20% — 50 грамм;
  • молоко 2,5% — 160 миллилитров;
  • сахар — 90 грамм;
  • крахмал кукурузный — 30 грамм;
  • апельсиновый сок — 20 миллилитров;
  • щепотка соли.

Все жидкие ингредиенты должны быть комнатной температуры. Сперва взбиваем белки с щепоткой соли и с половиной сахара. До средних пиков. А вот творог отдельно либо протираем через сито, чтобы он стал более «пастообразный», либо используем для этого погружной блендер.

Желтки и оставшийся сахар нужно взбить до пышности и более светлого оттенка. После этого добавляются сметана и молоко. Перемешиваем. Далее — крахмал и сок. Взбиваем либо просто перемешиваем массу. Теперь частями нужно вмешать творог. В конце аккуратно вмешиваем и белки.

Готовый корж нужно поместить в форму, чтобы сверху залить получившуюся творожную массу. Отправляем всё в разогретую до 150 градусов духовку на полчаса. После готовности оставляем в открытой духовке до полного остывания. После этого десерт нужно подержать в холодильнике в пределах 3-4 часов.

Небольшой секрет: чтобы чизкейк не был сухим, на дно духовки можно поставить ёмкость с водой для выделения пара в процессе выпекания.

Морковный чизкейкМорковный чизкейк
Морковный чизкейк
Фото: Сток "Макияж и ногти"

Напомним, что ранее редакция Бел.Ру узнала, во сколько обойдётся оливье для семьи из шести человек. Вышло от 600 рублей и выше. Стоимость зависит от рецепта: с курицей или с колбасой?

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