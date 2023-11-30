Переходим на пироги: какие десерты белгородцы могут приготовить из моркови?

Когда всё остынет, мокрыми руками формируем шарики. Размер может зависеть от вашего желания, но рекомендуется их делать чуть больше, чем перепелиное яйцо. Затем половину сладостей обваливаем в кокосовой стружке, а вторую — в измельчённом арахисе. Всё — теперь ставим их в холодильник. Время тоже по желанию — от получаса до нескольких часов. Но, если не терпится попробовать, можно этого не делать.