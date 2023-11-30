Парк науки и искусства «Сириус» принимает III Конгресс молодых ученых

Делегатами первых двух дней работы III Конгресса молодых ученых стали около пяти тысяч человек, прибывших из 85 регионов Российской Федерации, включая новые регионы, а также более чем из 35 других стран. Примечательно, что среди участников конгресса более 970 человек являются обладателями ученой степени кандидата наук, а степень доктора наук имеется у более чем 180 делегатов.