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Парк науки и искусства «Сириус» принимает III Конгресс молодых ученых

Парк науки и искусства «Сириус» принимает III Конгресс молодых ученых

30 ноября 2023, 05:40
Фото: Росконгресс
III Конгресс молодых ученых открылся 28 ноября в парке науки и искусства «Сириус» на федеральной территории «Сириус». Деловую повестку по итогам двух дней работы составили более 120 мероприятий: стратегические сессии, круглые столы и мастер-классы, презентации проектов.

Помимо этого, за два дня на полях конгресса состоялось множество спортивных и культурных мероприятий, пишет 56orb.ru.

Делегатами первых двух дней работы III Конгресса молодых ученых стали около пяти тысяч человек, прибывших из 85 регионов Российской Федерации, включая новые регионы, а также более чем из 35 других стран. Примечательно, что среди участников конгресса более 970 человек являются обладателями ученой степени кандидата наук, а степень доктора наук имеется у более чем 180 делегатов.

Первый день конгресса был отмечен проведением ключевых сессий, связанных с проблемами развития природоподобных технологий в РФ, с мерами поддержки производства малотоннажной химии, развитием производства российского лабораторного оборудования и реагентов. Многих участников деловой программы вдохновила интерактивная встреча с российскими космонавтами «Быть первым», проведенная посредством подключения российского сегмента Международной космической станции.

Программу второго дня работы конгресса посвятили международной деловой повестке. Деловые мероприятия в программе коснулись вопросов взаимодействия научного сообщества России и Ирана, стран БРИКС и Африки.

Яркое начало второго дня Конгресса молодых ученых обеспечила конференция «Мысли в движении». Спортивная платформа Фонда Росконгресс и Сколтех подготовили лекторий для участников, который совместили с сеансом скандинавской ходьбы в Олимпийском парке.

Также во второй день работы на III Конгрессе молодых ученых побывал трехкратный чемпион мира по шахматной композиции Данила Павлов. Он провел сеанс одновременной игры с молодыми учеными и мастер-класс по решению логических задач по шахматной композиции.

III Конгресс молодых ученых проходит в период с 28 по 30 ноября 2023 года на федеральной территории «Сириус». Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, анонсированного в соответствии с инициативой президента РФ Владимира Путина в 2022 году.

Функции организаторов Конгресса молодых ученых выполняют Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Информационным партнером стал медиахолдинг 1MI.

Более подробная информация о Конгрессе молодых ученых и программе мероприятий размещена на сайте конгресс.наука.рф.

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