Оплата и расписание: изменения коснутся ещё двух белгородских маршрутов

Начиная с субботы белгородцам необходимо будет прикладывать банковскую карту к валидатору при входе и выходе. При втором прикладывании произойдёт списание необходимой суммы. В случае если не приложить карту перед выходом из автобуса, со счёта спишется полная стоимость проезда до конечной остановки.