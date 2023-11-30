Оплата и расписание: изменения коснутся ещё двух белгородских маршрутов

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
С 1 декабря расписание маршрута №50 «„Энергомаш“ — улица 5 Августа — улица Есенина» изменится. Новый график движения общественного транспорта сделали с целью в дальнейшем исключить его задержку.
Для пассажиров также опубликовали обновлённое расписание автобуса.
В маршруте №121Р «Универмаг „Белгород“ — микрорайон Разумное-54» со 2 декабря изменится система оплаты проезда на «вход/выход».
Начиная с субботы белгородцам необходимо будет прикладывать банковскую карту к валидатору при входе и выходе. При втором прикладывании произойдёт списание необходимой суммы. В случае если не приложить карту перед выходом из автобуса, со счёта спишется полная стоимость проезда до конечной остановки.
В настоящий момент такая система оплаты, помимо автобуса №121Р, работает ещё на 46 маршрутах: № 101, 101А, 102, 102А, 102Г, №102М, 103, 103Н, 104, 106, 111, 111У, 111С, 112, 113, 114, 114Д, 115, 115Б, 116, 117, 117Т, 119, 120, 123, 123А, 125, 126, 127, 129, 130, 133, 134, 139, 146А, 147, 154, 172, 202, 223, 223А, 223И, 229, 234, 237 и 238.