Куда уходит белгородская земля: сколько гектаров перешло в собственность «Черкизово»

Но оказалось, что ни одна из сторон сделки раскрывать местоположение участков и собственников не хочет. В правительстве области на запрос Бел.Ру ответили, что министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области управляет и распоряжается землёй, которая находится в собственности области, а запрашиваемые нами сведения касаются участков, которые находятся в частной собственности.