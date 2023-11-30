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«Черкизово» не стало раскрывать стоимость сделки по покупке белгородских земель

Куда уходит белгородская земля: сколько гектаров перешло в собственность «Черкизово»

30 ноября 2023, 11:36
Фото: 1MI

«Черкизово» не стало раскрывать стоимость сделки по покупке белгородских земель

Не так давно стало известно, что группа компаний «Черкизово» выкупила сельхозземли у фирмы «Бенталь». Журналисты Бел.Ру выяснили, сколько гектаров перешло в собственность «Черкизово», а сколько находится в аренде. Но где они находятся и какова сумма сделки, в компании озвучивать не стали.

Группа компаний «Черкизово» выкупила у компании «Бенталь» из Белгородского района сельхозземли. Производитель планирует выращивать на указанных территориях пшеницу, кукурузу и сою для своих комбикормовых предприятий. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, кому принадлежала белгородская земля, перешедшая в собственность федеральной компании, а также узнать, во сколько обошлась сделка.

Но оказалось, что ни одна из сторон сделки раскрывать местоположение участков и собственников не хочет. В правительстве области на запрос Бел.Ру ответили, что министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области управляет и распоряжается землёй, которая находится в собственности области, а запрашиваемые нами сведения касаются участков, которые находятся в частной собственности.

За информацией нам посоветовали обратиться в Федеральную службу госрегистрации, кадастра и картографии, Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору или Федеральную службу по надзору в сфере природопользования.

Из комментария пресс-службы группы «Черкизово» следует, что приобретённые участки расположены в Губкинском горокруге и Прохоровском районе. Но кадастровые номера в компании предоставлять отказались.

Из 15 тысяч га приобретённых земель, 10,5 тысяч га находятся теперь в собственности «Черкизово», остальные — в долгосрочной аренде сроком на более чем 10 лет. Арендодателями являются частные лица.

О сумме сделки в компании также не рассказали, но сообщили, что это земли сельскохозяйственного назначения. Их «Черкизово» будет использовать для растениеводства, а полученный урожай — для обеспечения растущих потребностей комбикормовых производств компании.

Журналисты Бел.Ру также обратились за комментарием в компанию «Бенталь». Но в установленный законом срок ответ не поступил. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Бенталь» зарегистрирована в Никольском Белгородского района в 2016 году. Гендиректор— Виталий Сидоров, учредитель — Виталий Лушников. Отрасль — выращивание зерновых культур.

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