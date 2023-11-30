Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Карта для подростка в 14 лет: как сделать первый шаг к финансовой независимости

Карта для подростка в 14 лет: как сделать первый шаг к финансовой независимости

30 ноября 2023, 15:23
Фото: 1MI
Когда исполняется 14 лет, многие подростки начинают мечтать о большей самостоятельности. Именно в этом возрасте появляется возможность получить собственную банковскую карту без участия родителей.

Это первый шаг к финансовой независимости, который открывает новые горизонты, но требует и ответственного подхода.

Какие карты доступны в 14 лет

Существует несколько разновидностей банковских карт, которые банки предлагают подросткам:

  • Дебетовые — самый распространенный тип, позволяющий снимать или тратить только те деньги, которые фактически есть на счете.
  • Кредитные — предполагают возможность использования заемных средств банка в пределах odобренного лимита. В 14 лет кредитные карты, как правило, не выдают.
  • Карты платежных систем Мир, Visa или Mastercard. В настоящее время для подростков чаще всего выпускают карты национальной платежной системы Мир.
  • Карты с кешбэком и другими бонусами. Некоторые банки предлагают для молодежи карты с повышенным кешбэком за покупки.

При выборе карты для подростка 14 лет стоит обратить внимание на такие моменты:

  • стоимость обслуживания;
  • наличие выгодных бонусов;
  • удобный способ пополнения;
  • возможность контроля трат.

Как открыть карту в 14 лет

Процесс открытия карты в 14 лет выглядит следующим образом:

  1. Выбрать подходящий банк и тип карты.
  2. Предоставить необходимые документы:
  • паспорт;
  • СНИЛС;
  • справку из учебного заведения.
  1. Заполнить заявление в банке или на сайте.
  2. Дождаться одобрения банка и активировать карту.

Важно: в 14 лет карту можно открыть как самостоятельно, так и с согласия родителей. Во втором случае она будет привязана к родительскому счету.

Особенности использования карты

При использовании собственной карты в 14 лет необходимо помнить:

  • Рационально тратьте средства — не стоит совершать импульсивные покупки. Лучше составлять бюджет и придерживаться его.
  • Следите за безопасностью — не сообщайте никому реквизиты карты, храните пин-код в тайне. Мошенники могут похитить деньги.
  • Изучите условия обслуживания — ориентируйтесь в комиссиях банка, чтобы избежать непредвиденных расходов.
  • Держите родителей в курсе — регулярно отчитывайтесь перед ними о своих тратах. Так вы научитесь ответственному отношению к деньгам.

Банковская карта в 14 лет — это новый уровень свободы и финансовой независимости. Главное использовать ее с умом и не злоупотреблять возможностями. Тогда карта станет хорошим подспорьем и поможет приобрести полезные финансовые навыки.

Подпишитесь
Заработать на снеге: какие компании занимаются уборкой дорог зимой в Белгороде
Сегодня, 12:25
Куда уходит белгородская земля: сколько гектаров перешло в собственность «Черкизово»
Сегодня, 11:36
Не простое, а золотое: белгородцы пожаловались на высокие цены на яйца
Сегодня, 11:26
Содрали денег, пугали бесплодием: топ частных клиник Белгорода по негативным отзывам
Сегодня, 14:43
Бомба упала, ступеньками добьём: пострадавшие белгородцы жалуются на плохой капремонт
Сегодня, 14:31
Кладбища и детские площадки: куда в Белгороде запретили возвращать отловленных собак?
Сегодня, 14:36