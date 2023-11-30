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Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:37

Updated Сегодня, 15:37

Как подобрать фотообои: тонкости выбора материала, принта, композиции с интерьером

Как подобрать фотообои: тонкости выбора материала, принта, композиции с интерьером

30 ноября 2023, 15:29
Фото: 1MI
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Фотообои сегодня — один из самых популярных способов оформления интерьера. Их основные достоинства — эстетичность, разнообразие рисунков и относительная простота монтажа.

Чем же руководствоваться при выборе фотообоев и их установке? Давайте разберем это по порядку.

Основные типы: разобраться в многообразии

Фотообои бывают виниловые, флизелиновые, из нетканых материалов и других видов. Также они различаются по способу нанесения на стену и особым эффектам.

Прежде всего необходимо определиться с материалом, из которого изготовлены фотообои:

  • Виниловые — самые распространенные и доступные, отличаются износостойкостью и влагостойкостью.
  • Флизелиновые — экологичный материал из целлюлозы и текстильных волокон. Легко моются.
  • Нетканые и войлочные — мягкие, пористые обои, хорошо глушат звук.
  • Жидкие — наносятся на стену методом напыления. Создают эффект натянутого холста.

Далее стоит обратить внимание на способ нанесения фотообоев:

  • Наклейка полотен — традиционный вариант, требующий аккуратности.
  • Напыление — быстрый метод для жидких обоев. Обеспечивает идеальную гладкость.

Также выделяют специальные виды фотообоев с дополнительными эффектами:

  • 3D и растровые — имитируют трехмерность объемных предметов.
  • С фотопечатью — индивидуальные изображения, напечатанные на обоях.
  • Панорамные — создают ощущение погружения в пространство.

Подбираем дизайн, соответствующий интерьеру

Чтобы гармонично вписать фотообои на стену Printwalls в дизайн комнаты, важно учесть их стиль, освещенность и функциональное назначение.

В многообразии вариантов рисунков для фотообоев можно выделить несколько основных категорий:

  • Абстрактные — различные геометрические узоры, текстуры, растяжки. Уместны в любом интерьере.
  • Пейзажи — морские побережья, горные вершины, леса. Добавляют умиротворения.
  • Городские — урбанистические мотивы, архитектурные достопримечательности.

Чтобы фотообои гармонично сочетались с интерьером, важно учесть следующие моменты:

  • Стиль оформления помещения (классика, модерн, этника и т. д.).
  • Цветовую палитру и общее настроение интерьера.
  • Какой уровень освещенности в комнате, какие источники света.
  • Функциональное назначение помещения. Например, для спальни лучше пейзажи, а для кухни — абстрактные узоры.

Особое внимание при монтаже фотообоев

Чтобы результат радовал долго, монтаж фотообоев требует тщательной подготовки стен и аккуратности.

Успех дела во многом зависит от правильной подготовки поверхности:

  • Основа должна быть гладкой, чистой и сухой, без выступов и неровностей.
  • При необходимости нужно выровнять стену шпатлевкой, а старые обои удалить.
  • Перед наклейкой поверхность обрабатывается специальным грунтом.

Сами фотообои наклеиваются следующим образом:

  • Измеряется длина стены и рассчитывается количество полотен.
  • Полотна разворачиваются и выстраиваются в нужном порядке.
  • Наносится клей на стену либо на сами полотна.
  • Обои аккуратно фиксируются и выравниваются, выжимаются пузырьки воздуха.

Особое внимание уделяется соединению швов — это влияет на внешний вид. Швы должны быть ровными, незаметными, без перекосов.

И наконец, иногда требуется дополнительная отделка: окантовка, декоративные элементы, подсветка. Это придаст фотообоям завершенность.

Таким образом, при выборе фотообоев стоит обратить внимание на их основные характеристики, гармоничное сочетание с интерьером и правильный монтаж. Это позволит максимально проявить все достоинства фотообоев и на долгое время преобразить стены.

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