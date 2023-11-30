Как подобрать фотообои: тонкости выбора материала, принта, композиции с интерьером

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Чем же руководствоваться при выборе фотообоев и их установке? Давайте разберем это по порядку.
Основные типы: разобраться в многообразии
Фотообои бывают виниловые, флизелиновые, из нетканых материалов и других видов. Также они различаются по способу нанесения на стену и особым эффектам.
Прежде всего необходимо определиться с материалом, из которого изготовлены фотообои:
Далее стоит обратить внимание на способ нанесения фотообоев:
Также выделяют специальные виды фотообоев с дополнительными эффектами:
Подбираем дизайн, соответствующий интерьеру
Чтобы гармонично вписать фотообои на стену Printwalls в дизайн комнаты, важно учесть их стиль, освещенность и функциональное назначение.
В многообразии вариантов рисунков для фотообоев можно выделить несколько основных категорий:
Чтобы фотообои гармонично сочетались с интерьером, важно учесть следующие моменты:
Особое внимание при монтаже фотообоев
Чтобы результат радовал долго, монтаж фотообоев требует тщательной подготовки стен и аккуратности.
Успех дела во многом зависит от правильной подготовки поверхности:
Сами фотообои наклеиваются следующим образом:
Особое внимание уделяется соединению швов — это влияет на внешний вид. Швы должны быть ровными, незаметными, без перекосов.
И наконец, иногда требуется дополнительная отделка: окантовка, декоративные элементы, подсветка. Это придаст фотообоям завершенность.
Таким образом, при выборе фотообоев стоит обратить внимание на их основные характеристики, гармоничное сочетание с интерьером и правильный монтаж. Это позволит максимально проявить все достоинства фотообоев и на долгое время преобразить стены.