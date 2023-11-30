Из мэрии Белгорода — в президенты федерации: где нашёл работу Михаил Носков?

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Михаил Носков назначен президентом Федерации велосипедного спорта Белгородской области. Изменения актуальны с сегодняшнего дня.
Ранее Носков несколько лет работал в мэрии Белгорода. Он руководил управлением физкультуры и спорта с июля 2016 года. До этого Носков был заместителем начальника в этом же ведомстве.
В августе 2023 года появилась информация, что Михаил Носков покидает пост руководителя. Сам он в беседе с Бел.Ру заявил, что попробует отдохнуть и побыть с семьёй.
Добавим, что в августе также стало известно новое место работы экс-мэра Белгорода Юрия Галдуна. Он стал гендиректором компании «Новый рынок» в Тамбове. О планах по реконструкции рынка он рассказал местному губернатору.