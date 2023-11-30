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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Михаил Носков

Из мэрии Белгорода — в президенты федерации: где нашёл работу Михаил Носков?

30 ноября 2023, 11:23
Фото: страница Михаила Носкова в ВК
Михаил Носков

Носков стал президентом белгородской федерации велоспорта

Об этом сообщили на страницах федерации в соцсетях. Михаил Носков ранее несколько лет работал в мэрии Белгорода.

Михаил Носков назначен президентом Федерации велосипедного спорта Белгородской области. Изменения актуальны с сегодняшнего дня.

Ранее Носков несколько лет работал в мэрии Белгорода. Он руководил управлением физкультуры и спорта с июля 2016 года. До этого Носков был заместителем начальника в этом же ведомстве.

В августе 2023 года появилась информация, что Михаил Носков покидает пост руководителя. Сам он в беседе с Бел.Ру заявил, что попробует отдохнуть и побыть с семьёй.

Добавим, что в августе также стало известно новое место работы экс-мэра Белгорода Юрия Галдуна. Он стал гендиректором компании «Новый рынок» в Тамбове. О планах по реконструкции рынка он рассказал местному губернатору.

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