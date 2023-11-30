Чиновники оставили вдову участника спецоперации без жилья

Прокуратура в Клинцах Брянской области защитила права вдовы бойца, участвовавшего в специальной военной операции. Как пишет издание, женщина и её муж заключили договор социального найма на квартиру с городской администрацией. Однако после смерти военнослужащего чиновники отказали вдове в заключении нового договора найма жилья. Чтобы защитить свои права, женщина обратилась в правоохранительные органы.