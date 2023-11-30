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Published Сегодня, 13:39

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Прокуратура

Чиновники оставили вдову участника спецоперации без жилья

30 ноября 2023, 13:39
Фото: 1MI
Прокуратура

Брянская прокуратура решила вопрос с оставленной без жилья женщиной

Женщина и её супруг заключили договор соцнайма с местной администрацией. После гибели мужчины чиновники отказали ей в договоре найма. В деле разбиралась прокуратура, сообщают «Брянские новости».

Прокуратура в Клинцах Брянской области защитила права вдовы бойца, участвовавшего в специальной военной операции. Как пишет издание, женщина и её муж заключили договор социального найма на квартиру с городской администрацией. Однако после смерти военнослужащего чиновники отказали вдове в заключении нового договора найма жилья. Чтобы защитить свои права, женщина обратилась в правоохранительные органы.

Прокурор подал иск по жалобе. Суд признал отказ администрации незаконным. Чиновники в итоге заключили новый договор соцнайма с женщиной.

С проблемами сталкивались и вдовы белгородских военных. Одна из жительниц региона осталась без денег и с долгами. В банке ей отказали списать задолженность, хотя по закону должны были снять кредитные обязательства. Дело, к счастью, удалось сдвинуть с мёртвой точки.

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#Общество#Чиновники#Погибший#Вдова#Договор социального найма
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