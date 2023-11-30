Чиновники оставили вдову участника спецоперации без жилья

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Прокуратура в Клинцах Брянской области защитила права вдовы бойца, участвовавшего в специальной военной операции. Как пишет издание, женщина и её муж заключили договор социального найма на квартиру с городской администрацией. Однако после смерти военнослужащего чиновники отказали вдове в заключении нового договора найма жилья. Чтобы защитить свои права, женщина обратилась в правоохранительные органы.
Прокурор подал иск по жалобе. Суд признал отказ администрации незаконным. Чиновники в итоге заключили новый договор соцнайма с женщиной.
С проблемами сталкивались и вдовы белгородских военных. Одна из жительниц региона осталась без денег и с долгами. В банке ей отказали списать задолженность, хотя по закону должны были снять кредитные обязательства. Дело, к счастью, удалось сдвинуть с мёртвой точки.