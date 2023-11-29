Жёлтый уровень опасности объявили в Белгородской области из-за непогоды

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
В Белгородской области 29 ноября установлен жёлтый уровень опасности из-за непогоды. По информации Гидрометцентра, до девяти часов вечера в отдельных районах возможны сильные осадки в виде мокрого снега и дождя.
Помимо этого, в Белгородской области будет сильный ветер. Его порывы достигнут 15-20 м/с. Он задержится в регионе как минимум до 09:00 30 ноября.
Помимо этого, на дорогах возможна гололедица. Предупреждение действует с 21:00 29 ноября до 21:00 30 ноября.
Жёлтый уровень погодной опасности действует во всех регионах Центрального Черноземья: в Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях.