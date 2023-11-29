Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Непогода

Жёлтый уровень опасности объявили в Белгородской области из-за непогоды

29 ноября 2023, 10:12
Фото: 1MI
Непогода

Гидрометцентр предупредил белгородцев об опасной погоде

В регионе установились сильный дождь со снегом, порывистый ветер. Возможна гололедица на дорогах. Часть опасных явлений продержится до вечера 30 ноября.
Сюжет
Погода

В Белгородской области 29 ноября установлен жёлтый уровень опасности из-за непогоды. По информации Гидрометцентра, до девяти часов вечера в отдельных районах возможны сильные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Помимо этого, в Белгородской области будет сильный ветер. Его порывы достигнут 15-20 м/с. Он задержится в регионе как минимум до 09:00 30 ноября.

Помимо этого, на дорогах возможна гололедица. Предупреждение действует с 21:00 29 ноября до 21:00 30 ноября.

Жёлтый уровень погодной опасности действует во всех регионах Центрального Черноземья: в Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях.

В декабре холоднее, а в феврале теплее: какая погода ждёт белгородцев зимой
Узнать подробнее
Читайте также:
Из-за непогоды в Белгороде усилят ночную смену коммунальщиковВ Белгородской области в непогоду на маршруты будет выходить больше автобусовВ Белгороде из-за непогоды пробки достигли 10 баллов
#Общество#Белгородская область#Погода#Непогода#Дождь#Снег#Гололедица#Гидрометцентр#Ветер#Инна Рогова#Белгород
Подпишитесь
Врачи оценили состояние раненных при атаке ВСУ бойцов белгородской самообороны
Сегодня, 12:16
В мэрии Белгорода пока не знают, какие мероприятия проведут на Новый год
Сегодня, 13:00
Должны ли белгородцы платить за провоз санок в автобусах?
Сегодня, 08:57
В Белгородэнерго подвели итоги детского экоконкурса
Сегодня, 10:10
В Новый год — с оранжевым настроением!
Сегодня, 12:50
Белгородские чиновники ответили на вопрос о разрушенных обстрелами детсадах и школах
Сегодня, 11:05