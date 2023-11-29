Жители Татарстана стали чаще приобретать лекарства онлайн

По словам генерального директора «Здравсити» Бориса Попова, в условиях колебания цен интернет-аптеки становятся хорошим способом сэкономить и приобрести более доступные для кошелька лекарственные средства. Они позволяют сравнивать цены от разных производителей и находить аналоги по более доступной цене, если стоимость препаратов известных брендов увеличилась. Кроме того, онлайн-площадки активно используют различные акционные механизмы. Например, доля товаров со скидкой на платформе «Здравсити» составляла 18 процентов в прошлом году, а в текущем году уже почти четверть от всего ассортимента продукции. При этом глубина скидки может достигать до 80 процентов на определенные товары, что значительно снижает расходы на приобретение необходимых препаратов.