Жители Татарстана стали чаще приобретать лекарства онлайн

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Как пишет издание АиФ-Казань., для сравнения: в Приволжском федеральном округе затраты на лекарственные препараты на душу населения составляют около 670 рублей на человека.
Кроме того, отмечается, что каждое десятое приобретение лекарственных препаратов осуществляется в онлайн-аптеке. В прошлом месяце продажи медикаментов в Татарстане достигли своего пика с начала года, в соответствии с данными отчёта маркетплейса «Здравсити». Жители республики оформили более 10 тысяч заказов, общая сумма которых превышает 12 миллионов рублей, что выше показателя сентября текущего года почти на 20%.
Наибольшей популярностью пользуются препараты для устранения симптомов простуды. При этом доля импортных брендов на российском рынке выросла, несмотря на опасения, что иностранные производители покинут рынок Российской Федерации. На платформе «Здравсити» доля импорта в ассортименте противопростудных препаратов выросла на треть по сравнению с прошлым годом и составляет почти 50 процентов от всего представленного на маркетплейсе ассортимента лекарственных средств против простуды.
Однако следует отметить, что некоторые импортные препараты подорожали. Цены на некоторые позиции ассортимента выросли на 39 процентов.
По словам генерального директора «Здравсити» Бориса Попова, в условиях колебания цен интернет-аптеки становятся хорошим способом сэкономить и приобрести более доступные для кошелька лекарственные средства. Они позволяют сравнивать цены от разных производителей и находить аналоги по более доступной цене, если стоимость препаратов известных брендов увеличилась. Кроме того, онлайн-площадки активно используют различные акционные механизмы. Например, доля товаров со скидкой на платформе «Здравсити» составляла 18 процентов в прошлом году, а в текущем году уже почти четверть от всего ассортимента продукции. При этом глубина скидки может достигать до 80 процентов на определенные товары, что значительно снижает расходы на приобретение необходимых препаратов.
Ссылка на исследование опубликована на сайте аналитического агентства Alpharm.