Великое прошлое, славное настоящее: чем привлекает Краснооктябрьский район Волгограда

Свое название мемориал получил не случайно. В 1942 году бойцы 138-й стрелковой дивизии обороняли маленький участок земли 700 на 400 метров в посёлке Нижние Баррикады. С одной стороны — Волга, с другой — не терявшие запала гитлеровские войска. Несмотря на неравные силы, красноармейцы смогли не только устоять под напором немцев, но и прорвать окружение. Сегодня передний край обороны «острова» обозначен постаментами с танковыми башнями и братскими могилами воинов.