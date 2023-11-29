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Скорая

«В тяжёлом стабильном состоянии»: белгородские медики сообщили о раненом военном

29 ноября 2023, 09:37
Фото: 1MI
Скорая

Белгородские медики передали в реанимацию тяжелораненого бойца

У бойца — тяжёлая травма головы, множественные осколочные ранения. Транспортировку проводили бригада экстренного реагирования службы медицины катастроф и санитарно-авиационной эвакуации, сообщили в группе медицины катастроф.
Сюжет
СВО

Белгородские медики сообщили о тяжелораненом бойце. Военнослужащий получил тяжёлую комбинированную травму головы, множественные осколочные ранения. При каких обстоятельствах он пострадал, не уточняется.

Транспортировку бойца 29 ноября проводили бригада экстренного реагирования отделения службы медицины катастроф и медицинской санитарно-авиационной эвакуации.

Сейчас пациент находится в тяжёлом стабильном состоянии. Военнослужащего передали в отделение реанимации.

Ранее стало известно, что в Борисовском районе пострадали двое бойцов белгородской самообороны. Медики оказали им необходимую помощь. Мужчины пострадали из-за сброшенного с квадрокоптера самодельного взрывного устройства.

Транспортировка раненого бойца Транспортировка раненого бойца
Транспортировка раненого бойца Транспортировка раненого бойца
Транспортировка раненого бойца
Фото: группа медицины катастроф Белгородской области в соцсети
ВСУ атаковали Белгородскую область: ранены двое бойцов самообороны
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