«В тяжёлом стабильном состоянии»: белгородские медики сообщили о раненом военном

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Белгородские медики сообщили о тяжелораненом бойце. Военнослужащий получил тяжёлую комбинированную травму головы, множественные осколочные ранения. При каких обстоятельствах он пострадал, не уточняется.
Транспортировку бойца 29 ноября проводили бригада экстренного реагирования отделения службы медицины катастроф и медицинской санитарно-авиационной эвакуации.
Сейчас пациент находится в тяжёлом стабильном состоянии. Военнослужащего передали в отделение реанимации.
Ранее стало известно, что в Борисовском районе пострадали двое бойцов белгородской самообороны. Медики оказали им необходимую помощь. Мужчины пострадали из-за сброшенного с квадрокоптера самодельного взрывного устройства.