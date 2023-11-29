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Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

В Новый год — с оранжевым настроением!

В Новый год — с оранжевым настроением!

29 ноября 2023, 12:50
Реклама. БЕЛГОРОДЭНЕРГОСБЫТ АО . erid: LjN8JwKLq
Впереди — самый долгожданный и любимый всеми зимний праздник. Мы предлагаем потребителям электроэнергии встретить 2024-й год в оранжевом цвете вместе с Белгородэнергосбытом.

Чтобы получить подарок от гарантирующего поставщика, необходимо с 1 по 25 декабря 2023 года (включительно) выполнить следующие условия акции:

1. быть подписчиком официальной группы Белгородэнергосбыта в социальной сети «ВКонтакте»;

2. выложить на своей странице «ВКонтакте» новогоднюю фотографию семьи (с детьми, питомцами) в корпоративных цветах АО «Белгородэнергосбыт» или с фирменной символикой компании. Это может быть снимок в оранжевых тонах или фото с акцентом на что-то оранжевое (одежду, предметы, плоды).

Фотография должна быть сделана лично вами — живая, эмоциональная, отражающая атмосферу подготовки вашей семьи к празднованию Нового года с «оранжевым» настроением;

3. добавить к фотографии хештег #ОранжевоенастроениесБелгородэнергосбыт;

4. сохранить фотографию до конца проведения акции и подведения итогов.

Важно! Страница участника должна быть открыта на время проведения акции.

Итоги творческого соревнования будут подведены 27 декабря 2023 года. Авторы пяти лучших фотографий станут победителями акции.

1 и 2 места будут определены на основании финального рейтинга — по хэштегу с наибольшим количеством лайков.

3, 4 и 5 места присуждаются конкурсной комиссией, состоящей из представителей АО «Белгородэнергосбыт».

В январе 2024 года в офисах Белгородэнергосбыта победителям акции будут вручены соответствующие подарки:

за 1 место — современный смартфон на операционной системе Android с диагональю дисплея от 6 дюймов и объемом встроенной памяти не менее 64Гб;

2 место — подарочный сертификат в магазин «Порядок» номиналом 3 000 р;

3 место — подарочный сертификат в магазин «Порядок» номиналом 2 000 р;

4 место — подарочный сертификат в магазин «Порядок» номиналом 1 500 р;

5 место — фирменный плед от АО «Белгородэнергосбыт».

Включайте «оранжевое» настроение, выдумывайте, творите и встречайте Новый год с Белгородэнергосбытом!

Подробности акции — по ссылке.

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#Общество#Новый год#Акция#Белгородэнергосбыт#Подарок#Оранжевое настроение#АО «Белгородэнергосбыт»#Подарочный сертификат#Артем Черненко
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