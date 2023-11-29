В Новый год — с оранжевым настроением!

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Чтобы получить подарок от гарантирующего поставщика, необходимо с 1 по 25 декабря 2023 года (включительно) выполнить следующие условия акции:
1. быть подписчиком официальной группы Белгородэнергосбыта в социальной сети «ВКонтакте»;
2. выложить на своей странице «ВКонтакте» новогоднюю фотографию семьи (с детьми, питомцами) в корпоративных цветах АО «Белгородэнергосбыт» или с фирменной символикой компании. Это может быть снимок в оранжевых тонах или фото с акцентом на что-то оранжевое (одежду, предметы, плоды).
Фотография должна быть сделана лично вами — живая, эмоциональная, отражающая атмосферу подготовки вашей семьи к празднованию Нового года с «оранжевым» настроением;
3. добавить к фотографии хештег #ОранжевоенастроениесБелгородэнергосбыт;
4. сохранить фотографию до конца проведения акции и подведения итогов.
Важно! Страница участника должна быть открыта на время проведения акции.
Итоги творческого соревнования будут подведены 27 декабря 2023 года. Авторы пяти лучших фотографий станут победителями акции.
1 и 2 места будут определены на основании финального рейтинга — по хэштегу с наибольшим количеством лайков.
3, 4 и 5 места присуждаются конкурсной комиссией, состоящей из представителей АО «Белгородэнергосбыт».
В январе 2024 года в офисах Белгородэнергосбыта победителям акции будут вручены соответствующие подарки:
за 1 место — современный смартфон на операционной системе Android с диагональю дисплея от 6 дюймов и объемом встроенной памяти не менее 64Гб;
2 место — подарочный сертификат в магазин «Порядок» номиналом 3 000 р;
3 место — подарочный сертификат в магазин «Порядок» номиналом 2 000 р;
4 место — подарочный сертификат в магазин «Порядок» номиналом 1 500 р;
5 место — фирменный плед от АО «Белгородэнергосбыт».
Включайте «оранжевое» настроение, выдумывайте, творите и встречайте Новый год с Белгородэнергосбытом!
Подробности акции — по ссылке.