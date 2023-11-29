В Новый год — с оранжевым настроением!

2. выложить на своей странице «ВКонтакте» новогоднюю фотографию семьи (с детьми, питомцами) в корпоративных цветах АО «Белгородэнергосбыт» или с фирменной символикой компании. Это может быть снимок в оранжевых тонах или фото с акцентом на что-то оранжевое (одежду, предметы, плоды).