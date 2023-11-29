В мэрии Белгорода пока не знают, какие мероприятия проведут на Новый год

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Спросили мы у мэрии не только про новогоднюю ночь, но и про развлекательную программу вплоть до 8 января, и про то, каких артистов хотят пригласить, и про парад Дедов Морозов. Но вся эта информация пока остаётся тайной.
В официальном ответе от администрации нам сообщили, что план мероприятий находится в «стадии проработки». И как только план утвердят — его разместят в Сети.
Не смогли нам ответить и когда пройдёт торжественное открытие ёлки на Соборной площади. Хотя, как мы уже писали, ёлку начали собирать.
В полном разгаре и подготовка катка на площади, который в прошлом году решили не ставить, а в этом не только вернут, но и оставят бесплатным. Помимо этого на Соборной появятся световые арки, спорные по стоимости качели, ярмарочные павильоны и деревянная горка.