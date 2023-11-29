В четверг белгородцев собьют с ног скользкие дороги и сильный ветер

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Завтра, 30 ноября, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью выпадет снег, а в светлое время суток осадков не будет. На дорогах сохраняется гололедица. Порывы ветра юго-западного направления достигнут 8-13 м/с, днём они увеличатся до 15-17 м/с.
Столбик термометра в регионе в тёмное время суток остановится на -6…-1 ˚С. Днём температура поднимется до -4…+1 ˚С.
В Белгороде ночью ожидается -4…-2 ˚С. Днём в городе будет не теплее, чем ночью: столбик термометра остановится на отметке от -3 ˚С до -1 ˚С.
В Белгородской области установили жёлтый уровень опасности из-за непогоды. Как сообщили синоптики, 29 ноября вплоть до девяти часов вечера возможны сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Кроме этого, порывы ветра достигнут 20 м/с.