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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Сильный ветер и мороз идут на Белгородскую область

В четверг белгородцев собьют с ног скользкие дороги и сильный ветер

29 ноября 2023, 13:06
Фото: 1MI

Сильный ветер и мороз идут на Белгородскую область

В четверг на дорогах сохранится гололедица, порывы ветра достигнут 17 м/с, а ночью выпадет снег. При этом минимальная температура воздуха составит -6 ˚С. Прогноз погоды на 30 ноября опубликовали в региональном МЧС.
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Погода

Завтра, 30 ноября, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью выпадет снег, а в светлое время суток осадков не будет. На дорогах сохраняется гололедица. Порывы ветра юго-западного направления достигнут 8-13 м/с, днём они увеличатся до 15-17 м/с.

Столбик термометра в регионе в тёмное время суток остановится на -6…-1 ˚С. Днём температура поднимется до -4…+1 ˚С.

В Белгороде ночью ожидается -4…-2 ˚С. Днём в городе будет не теплее, чем ночью: столбик термометра остановится на отметке от -3 ˚С до -1 ˚С.

В Белгородской области установили жёлтый уровень опасности из-за непогоды. Как сообщили синоптики, 29 ноября вплоть до девяти часов вечера возможны сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Кроме этого, порывы ветра достигнут 20 м/с.

Жёлтый уровень опасности объявили в Белгородской области из-за непогоды
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#Белгородская область#Погода#Снег#Гололедица#Ветер#Белгород#Александра Склярова
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