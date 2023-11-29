В четверг белгородцев собьют с ног скользкие дороги и сильный ветер

Завтра, 30 ноября, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью выпадет снег, а в светлое время суток осадков не будет. На дорогах сохраняется гололедица. Порывы ветра юго-западного направления достигнут 8-13 м/с, днём они увеличатся до 15-17 м/с.