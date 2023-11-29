В Белгородэнерго подвели итоги детского экоконкурса

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Всего на конкурс было прислано около 100 работ участников в трех номинациях: «Предложи проект по экологии в энергетике», «Сделай поделку из отслуживших вещей» и «Я — энергоблогер». Самому младшему участнику исполнилось пять лет, самому старшему — 14.
Все работы размещались в группе «Энерголандия» социальной сети ВКонтакте, которая содержит полезную информацию для детей, родителей и учителей по электробезопасности и энергоэффективности. Авторы рассказывали и показывали, как дать вторую жизнь отслужившим свой срок предметам, предлагали идеи по экономии энергии и защите окружающей среды.
В итоге победителями стали: Сергей Воронов, Вадим Гнедой, София Гузиашвили из Белгорода, Матвей Ремизов из Губкина. Специальными дипломами отмечены Александр Краснов из Строителя, Дмитрий Смолев и Ксения Пегова из Ивни.
«Ответственному отношению к природе необходимо учить с детства. Мы хотели, чтобы ребята побольше узнали об окружающем мире, энергетике, в том числе возобновляемой, поразмышляли о способах активного вовлечения одноклассников в процессы экономии энергоресурсов и ресурсов в целом. Я думаю, у нас получилось. Спасибо всем участникам за инициативность и творческий подход!», — сказал директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.