В Белгородэнерго подвели итоги детского экоконкурса

Всего на конкурс было прислано около 100 работ участников в трех номинациях: «Предложи проект по экологии в энергетике», «Сделай поделку из отслуживших вещей» и «Я — энергоблогер». Самому младшему участнику исполнилось пять лет, самому старшему — 14.