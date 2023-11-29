В «Агро-Белогорье» прокомментировали закрытие компании Зотова, работавшей восемь лет

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
«ЭТП-Агро» — электронная площадка Торгового дома «Агро-Белогорья» для проведения закупочных процедур. Главным её бенефициаром является известный белгородский предприниматель Владимир Зотов. Фирму решили ликвидировать: за закрытие проголосовали все три её совладельца.
Редакция Бел.Ру решила поинтересоваться, почему компанию решено было закрыть — журналисты направили в «Агро-Белогорье» запрос с соответствующим вопросом. Там нам ответили следующее:
В ответ на запрос редакции сообщаю, что ООО «ГК Агро-Белогорье» не является участником ООО «ЭТП-Агро».
Подписан документ Ларисой Ковалёвой: именно она, согласно документам и будучи совладелицей «ЭТП-Агро», была инициатором ликвидации фирмы.
На вопросы «Продолжит ли работать дальше электронная площадка для торгов?» и «Как будет проводить торги ООО „ТД Агро-Белогорье“?» редакция прямых ответов не получила.
ООО «ЭТП-Агро» зарегистрировано в Белгороде с 2015 года. Компания занималась деятельностью по обработке данных и предоставляла услуги по размещению информации. До 2016 года фирма целиком принадлежала другой зотовской организации — ГК «Агро-Белогорье».