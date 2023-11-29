В «Агро-Белогорье» прокомментировали закрытие компании Зотова, работавшей восемь лет

ООО «ЭТП-Агро» зарегистрировано в Белгороде с 2015 года. Компания занималась деятельностью по обработке данных и предоставляла услуги по размещению информации. До 2016 года фирма целиком принадлежала другой зотовской организации — ГК «Агро-Белогорье».