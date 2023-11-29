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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

В «Агро-Белогорье» прокомментировали закрытие компании Зотова, работавшей восемь лет

В «Агро-Белогорье» прокомментировали закрытие компании Зотова, работавшей восемь лет

29 ноября 2023, 13:08
Фото: Midjourney
Ранее Бел.Ру писало о том, что проработавшую восемь лет компанию Владимира Зотова решили ликвидировать. Журналисты направили запрос в «Агро-Белогорье» с целью узнать подробности.

«ЭТП-Агро» — электронная площадка Торгового дома «Агро-Белогорья» для проведения закупочных процедур. Главным её бенефициаром является известный белгородский предприниматель Владимир Зотов. Фирму решили ликвидировать: за закрытие проголосовали все три её совладельца.

Редакция Бел.Ру решила поинтересоваться, почему компанию решено было закрыть — журналисты направили в «Агро-Белогорье» запрос с соответствующим вопросом. Там нам ответили следующее:

В ответ на запрос редакции сообщаю, что ООО «ГК Агро-Белогорье» не является участником ООО «ЭТП-Агро».

Подписан документ Ларисой Ковалёвой: именно она, согласно документам и будучи совладелицей «ЭТП-Агро», была инициатором ликвидации фирмы.

На вопросы «Продолжит ли работать дальше электронная площадка для торгов?» и «Как будет проводить торги ООО „ТД Агро-Белогорье“?» редакция прямых ответов не получила.

ООО «ЭТП-Агро» зарегистрировано в Белгороде с 2015 года. Компания занималась деятельностью по обработке данных и предоставляла услуги по размещению информации. До 2016 года фирма целиком принадлежала другой зотовской организации — ГК «Агро-Белогорье».

Проработавшую в Белгородской области восемь лет компанию Зотова решили ликвидировать
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