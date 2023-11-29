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Автобус

Теперь должны успеть: в Белгороде добавили рейс на ещё одном маршруте

29 ноября 2023, 08:48
Фото: 1MI
Автобус

Белгородскому автобусу №227 добавили ещё один рейс

Дополнительный рейс появился на пригородном маршруте №227. В начале ноября его вводили в тестовом режиме, однако пассажирам он пришёлся по душе, поэтому его решили оставить на постоянной основе. Теперь последнее отправление маршрута от «Энергомаша» будет в 20:30.

В Белгороде с 14 ноября меняли расписание маршрута №227 «„Энергомаш“ — микрорайон Севрюково-62.25». Автобус в тестовом режиме проезжал дополнительный рейс с отправлением от «Энергомаша» в 20:30. Так как рейс оказался востребован, организатор пассажирских перевозок решил оставить изменения на постоянной основе.

С просьбой изменить расписание маршрута выступили жители микрорайона.

Напомним, что с 1 января 2024 года также изменится маршрут №120: автобус будет ездить через проспект Ватутина. Из-за этого в 2024 году на улице 5 Августа проведут ремонтные работы, в ходе которых установят две остановки — в районе «Форума» и поворота на 5 Августа.

Новые остановки появятся в районе памятника князю Владимиру в Белгороде
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#Белгородская область#Автобус#Рейс#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова
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