Теперь должны успеть: в Белгороде добавили рейс на ещё одном маршруте

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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В Белгороде с 14 ноября меняли расписание маршрута №227 «„Энергомаш“ — микрорайон Севрюково-62.25». Автобус в тестовом режиме проезжал дополнительный рейс с отправлением от «Энергомаша» в 20:30. Так как рейс оказался востребован, организатор пассажирских перевозок решил оставить изменения на постоянной основе.
С просьбой изменить расписание маршрута выступили жители микрорайона.
Напомним, что с 1 января 2024 года также изменится маршрут №120: автобус будет ездить через проспект Ватутина. Из-за этого в 2024 году на улице 5 Августа проведут ремонтные работы, в ходе которых установят две остановки — в районе «Форума» и поворота на 5 Августа.