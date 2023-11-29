Теперь должны успеть: в Белгороде добавили рейс на ещё одном маршруте

Напомним, что с 1 января 2024 года также изменится маршрут №120: автобус будет ездить через проспект Ватутина. Из-за этого в 2024 году на улице 5 Августа проведут ремонтные работы, в ходе которых установят две остановки — в районе «Форума» и поворота на 5 Августа.