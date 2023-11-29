С 1 декабря белгородцев будут штрафовать за отсутствие зимней резины?

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В соцсетях начала распространяться информация о том, что сотрудники ГИБДД с 1 декабря начнут штрафовать тех водителей, которые не используют зимнюю резину. Эту новость поспешили опровергнуть в Госавтоинспекции.
В правоохранительных органах отметили, что их сотрудники «нацелены на помощь водителям и разъяснительную работу».
При такой технической неисправности транспортное средство не задерживается и не эвакуируется. Соответствующие условия для того, чтобы двигаться дальше, водитель должен выбрать сам. Он должен двигаться в безопасности.
пояснили в ГИБДД
Напомним, что о штрафе стало известно от специалистов портала «КонсультантПлюс». Там сообщили, что штрафовать с 1 декабря будут всех владельцев легковых авто и грузовиков общим весом до 3,5 тонны.