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Шины

С 1 декабря белгородцев будут штрафовать за отсутствие зимней резины?

29 ноября 2023, 09:10
Фото: 1MI
Шины

В ГИБДД опровергли информацию о штрафах за отсутствие зимней резины

Информация о введении штрафов за отсутствие зимней резины появилась в СМИ и Telegram-каналах. Однако она не соответствует действительности: правоохранители не будут штрафовать водителей, с ними будут проводить разъяснительные работы, заверили в Госавтоинспекции.
Сюжет
Штраф

В соцсетях начала распространяться информация о том, что сотрудники ГИБДД с 1 декабря начнут штрафовать тех водителей, которые не используют зимнюю резину. Эту новость поспешили опровергнуть в Госавтоинспекции.

В правоохранительных органах отметили, что их сотрудники «нацелены на помощь водителям и разъяснительную работу».

При такой технической неисправности транспортное средство не задерживается и не эвакуируется. Соответствующие условия для того, чтобы двигаться дальше, водитель должен выбрать сам. Он должен двигаться в безопасности.
пояснили в ГИБДД

Напомним, что о штрафе стало известно от специалистов портала «КонсультантПлюс». Там сообщили, что штрафовать с 1 декабря будут всех владельцев легковых авто и грузовиков общим весом до 3,5 тонны.

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Видео: региональное УМВД
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