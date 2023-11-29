С 1 декабря белгородцев будут штрафовать за отсутствие зимней резины?

В ГИБДД опровергли информацию о штрафах за отсутствие зимней резины

Информация о введении штрафов за отсутствие зимней резины появилась в СМИ и Telegram-каналах. Однако она не соответствует действительности: правоохранители не будут штрафовать водителей, с ними будут проводить разъяснительные работы, заверили в Госавтоинспекции.