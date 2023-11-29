Перед съездом «Единая Россия» проведет дискуссионные площадки в регионах

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
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Updated Сегодня, 10:46
Мероприятие прошло накануне партийного съезда. Участники рассказали, что они вкладывают в понятие «гордость», пишет rostovgazeta.ru.
Открывая площадку, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак напомнил о вкладе в культурное и научное мировое наследие, сделанном Россией. Также он отметил российскую армию, являющуюся одной из сильнейших, и то, что наша страна входит в число игроков, от которых в значительной степени зависят поставки энергоносителей и сельхозпродукции. Нельзя забывать и то, что Российская Федерация — государство, возглавляемое авторитетным лидером, которого уважают во всем мире.
Турчак акцентировал внимание на том, что два последних года стали для россиян крайне важными для формирования национальной гордости. При этом военная спецоперация стала серьёзным испытанием для партии, которая активно участвует в развитии новых регионов, поддерживает наших воинов и их семьи.
В сфере противодействия внешнему давлению со стороны недружественных сил, а также для поддержки россиян было принято свыше 250 законов. По инициативе рабочей группы по вопросам СВО принято 80 законов по поддержке бойцов и членов их семей, отработано более 40 000 обращений. Тысячи единороссов, не только рядовых членов партии, но и депутатов всех уровней, отправились на фронт.
Во всех субъектах РФ производится сбор гуманитарной помощи для новых регионов: оборудования, амуниции и других предметов для фронта. Уже доставлено более 80 000 тонн таких грузов. Спецтехники для бойцов приобретено более чем на 8,5 млрд рублей. При этом «Единая Россия» продолжает заниматься народной программой и прочими вопросами развития России.
Секретарь генсовета ЕР заявил, что России сейчас нужны три победы: на фронте, в тылу, а также в головах людей. Последнее особенно касается молодёжи.
Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов подчеркнул, что современная молодёжь из «книжных детей» превратилась в патриотов, принимающих активное участие в волонтерской работе.
Официальный партийный сайт ER.RU пишет, что одним из главных поводов для гордости в новейшей истории России стало единение всех её граждан.