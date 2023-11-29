Открывая площадку, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак напомнил о вкладе в культурное и научное мировое наследие, сделанном Россией. Также он отметил российскую армию, являющуюся одной из сильнейших, и то, что наша страна входит в число игроков, от которых в значительной степени зависят поставки энергоносителей и сельхозпродукции. Нельзя забывать и то, что Российская Федерация — государство, возглавляемое авторитетным лидером, которого уважают во всем мире.