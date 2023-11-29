От немцев до казахов: чем известен Старополтавский район

Отдельно стоит упомянуть лютеранскую церковь Гнадентау. На сегодняшний день это один из двух сохранившихся в Волгоградской области готических храмов. Здание, построенное в стиле готики, было возведено в конце XIX века, когда в тех местах жило много немцев. В 1938 году кирху закрыли, и только в 90-е годы было принято решение начать её восстановление. С 2004 года лютеранскую церковь снова открыли и даже устраивают туда экскурсии.