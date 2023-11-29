Ольга Любимова представила доклад о достижениях страны в области культуры

В числе важнейших задач министерства Любимова назвала процесс интеграции новых регионов. Она добавила, что федеральные музеи взяли шефство над всеми 77 музеями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. С начала 2023 года в этих регионах провели 300 выставок, а патриотические экспозиции были размещены во всех 185 общеобразовательных школах и колледжах. В новых регионах создаются и современные пространства для занятий с детьми, сейчас таких площадок уже 5, а к концу года будут открыты еще 8. А в 2024 году они появятся во всех музеях. Межмузейной рабочей группе удалось собрать свыше 22 тыс. экспонатов, иллюстрирующих ход новейшей истории Донбасса и Новороссии.