Ольга Любимова представила доклад о достижениях страны в области культуры

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
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Updated Сегодня, 17:36
Также министр рассказала об утверждении ежегодных премий правительства, которые получат лучшие педагоги детских школ искусств, училищ и вузов в области музыкального искусства. Помимо этого, учреждены и персональные премии для студентов имени Елены Гнесиной и Ирины Антоновой, пишут vedomosti.ru.
По ее словам, по всей стране идет процесс создания школ креативных индустрий, центров прототипирования, точек концентрации талантов «Гений места», включая инклюзивные творческие лаборатории.
В ходе ее выступления также было отмечено, что более 1000 отечественных библиотек оснащены по модельному формату. За неполные два года проведены ремонты в шести детских театрах и восьми ТЮЗах.
Для 400 тыс. детей по всей стране были созданы комфортные условия для обучения в школах искусств. Необходимое оснащение получили 385 муниципальных музеев.
По ее словам, Международный детский культурный форум, который проводят с 2022 года, объединил более 2,5 тыс. школьников из всех субъектов РФ и 10 иностранных государств.
В числе важнейших задач министерства Любимова назвала процесс интеграции новых регионов. Она добавила, что федеральные музеи взяли шефство над всеми 77 музеями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. С начала 2023 года в этих регионах провели 300 выставок, а патриотические экспозиции были размещены во всех 185 общеобразовательных школах и колледжах. В новых регионах создаются и современные пространства для занятий с детьми, сейчас таких площадок уже 5, а к концу года будут открыты еще 8. А в 2024 году они появятся во всех музеях. Межмузейной рабочей группе удалось собрать свыше 22 тыс. экспонатов, иллюстрирующих ход новейшей истории Донбасса и Новороссии.
В завершение выступления министр также отметила, что Луганская государственная академия культуры и искусств имени Матусовского и Донецкая государственная музыкальная академия имени Прокофьева переданы в федеральное подчинение.