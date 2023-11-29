Обстрелы и погода пугают белгородцев

Позже стало известно о состоянии мужчин. У одного из них — множественные осколочные ранения правой кисти, но его состояние стабильное, угрозы для жизни нет. Бойцу придётся пролежать в больнице ещё четыре дня. Ранее его наградили медалью «За доблесть в рядах Белгородской самообороны».