Обстрелы и погода пугают белгородцев

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Сегодня стало известно, что два человека пострадали в результате очередной атаки ВСУ на Белгородскую область. Самодельное взрывное устройство сброшено с квадрокоптера на хутор Климовое в Борисовском районе. Оба пострадавших являются бойцами белгородской самообороны, им была оказана необходимая медицинская помощь.
Позже стало известно о состоянии мужчин. У одного из них — множественные осколочные ранения правой кисти, но его состояние стабильное, угрозы для жизни нет. Бойцу придётся пролежать в больнице ещё четыре дня. Ранее его наградили медалью «За доблесть в рядах Белгородской самообороны».
Второй белгородец получил минно-взрывную травму, осколочные ранения лица и сотрясение головного мозга. Через пару дней его могут отпустить на амбулаторное лечение. Сегодня, 29 ноября, мужчине тоже вручили региональную награду.
Сейчас готовится врачебное заключение для выплаты за ранения бойцам самообороны. За тяжёлые и средние травмы полагается 500 тысяч рублей.
С 16 и до 31 декабря включительно в Белгороде будут работать ёлочные базары. Всего в городе откроют 31 торговую точку. Хозсубъекты сообщили, что в этом сезоне новогодние деревья будут дороже на 200 рублей.
Так, в 2023 году стоимость сосны будет начинаться от 800 рублей, стоимость ели — от 1000 рублей. В прошлом году цены были ниже: от 600 до 800 рублей.
На ёлочных базарах в этом году будут продавать деревья из Брянского, Екатеринбургского, Кировского, Ярославского, Санкт-Петербургского и Старооскольского питомников.
Сегодня, 29 ноября, в Белгородской области ввели жёлтый уровень опасности из-за непогоды. Как сообщили синоптики Гидрометцентра, сильные дожди и снегопад ожидаются на территории некоторых районов вплоть до девяти часов вечера.
Кроме этого, возможны сильные порывы ветра, достигающие 15-20 м/с. Ветер задержится в регионе как минимум до 09:00 30 ноября. Также в этот период возможна гололедица на дорогах. Предупреждение действует с 21:00 29 ноября до 21:00 30 ноября.
Добавим, что жёлтый уровень погодной опасности действует во всех регионах Центрального Черноземья: в Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях.