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Скорая

Обстрелы и погода пугают белгородцев

29 ноября 2023, 15:30
Фото: 1MI
Скорая
Сегодня, 29 ноября, белгородцы переживали за раненых бойцов самообороны и огорчались выросшей стоимости сосен и елей на Новый год. Тем временем в регионе бушует непогода, из-за чего на территории ввели жёлтый уровень опасности. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Двое членов самообороны пострадали при атаке

Сегодня стало известно, что два человека пострадали в результате очередной атаки ВСУ на Белгородскую область. Самодельное взрывное устройство сброшено с квадрокоптера на хутор Климовое в Борисовском районе. Оба пострадавших являются бойцами белгородской самообороны, им была оказана необходимая медицинская помощь.

Позже стало известно о состоянии мужчин. У одного из них — множественные осколочные ранения правой кисти, но его состояние стабильное, угрозы для жизни нет. Бойцу придётся пролежать в больнице ещё четыре дня. Ранее его наградили медалью «За доблесть в рядах Белгородской самообороны».

Второй белгородец получил минно-взрывную травму, осколочные ранения лица и сотрясение головного мозга. Через пару дней его могут отпустить на амбулаторное лечение. Сегодня, 29 ноября, мужчине тоже вручили региональную награду.

Сейчас готовится врачебное заключение для выплаты за ранения бойцам самообороны. За тяжёлые и средние травмы полагается 500 тысяч рублей.

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На сколько подорожают живые ёлки?

С 16 и до 31 декабря включительно в Белгороде будут работать ёлочные базары. Всего в городе откроют 31 торговую точку. Хозсубъекты сообщили, что в этом сезоне новогодние деревья будут дороже на 200 рублей.

Так, в 2023 году стоимость сосны будет начинаться от 800 рублей, стоимость ели — от 1000 рублей. В прошлом году цены были ниже: от 600 до 800 рублей.

На ёлочных базарах в этом году будут продавать деревья из Брянского, Екатеринбургского, Кировского, Ярославского, Санкт-Петербургского и Старооскольского питомников.

Серьёзно подорожают: за сколько можно купить ель и сосну на Новый год в Белгороде
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Жёлтый уровень опасности, но не из-за обстрелов

Сегодня, 29 ноября, в Белгородской области ввели жёлтый уровень опасности из-за непогоды. Как сообщили синоптики Гидрометцентра, сильные дожди и снегопад ожидаются на территории некоторых районов вплоть до девяти часов вечера.

Кроме этого, возможны сильные порывы ветра, достигающие 15-20 м/с. Ветер задержится в регионе как минимум до 09:00 30 ноября. Также в этот период возможна гололедица на дорогах. Предупреждение действует с 21:00 29 ноября до 21:00 30 ноября.

Добавим, что жёлтый уровень погодной опасности действует во всех регионах Центрального Черноземья: в Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях.

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#Белгородская область#Ёлочный базар#Непогода#Борисовский район#Итоги#Раненые#Белгород#Итоги дня#Ёлки#Атака ВСУ#Жёлтый уровень опасности#Александра Склярова
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