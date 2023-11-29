Небо вновь станет кроваво-красным? Полярное сияние ожидают над Белгородской областью

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Вечером 28 ноября на Солнце произошла мощная двойная вспышка, сообщает телеканал «Наука». Её относят к классу М9.82. Вспышка немного не дотянула до самого высокого класса мощности Х. Последние бывают очень редко.
При вспышке был мощный выброс корональной массы. Чтобы добраться до Земли, частицам потребуется два-три дня. В связи с этим магнитную бурю стоит ожидать 30 ноября — 1 декабря.
Магнитная буря, которую предсказали на 30 ноября, будет мощной: её относят к классу G4. Для сравнения: самой мощной считается G5. Специалисты предупреждают, что возможны проблемы со связью и спутниками GPS.
В то же время некоторым регионам вновь посчастливится наблюдать полярное сияние. В группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» в ВК уточнили, что сияния возможны на большей части страны, включая южные регионы.
Белгородцы уже видели полярное сияние в начале ноябре. Тогда небо стало кровово-красным. Физик ранее оценил, насколько опасно такое явление.