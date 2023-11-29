Небо вновь станет кроваво-красным? Полярное сияние ожидают над Белгородской областью

Мощная магнитная буря накроет Белгородскую область

Предполагается, что магнитную бурю стоит ожидать уже в ближайшие дни. Полярные сияния белгородцы уже видели в начале ноября, но и в конце месяца у жителей региона есть шанс застать завораживающе красивое природное явление.