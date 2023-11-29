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Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Полярное сияние

Небо вновь станет кроваво-красным? Полярное сияние ожидают над Белгородской областью

29 ноября 2023, 13:38
Фото: Telegram-канал "Шо Шебекино"
Полярное сияние

Мощная магнитная буря накроет Белгородскую область

Предполагается, что магнитную бурю стоит ожидать уже в ближайшие дни. Полярные сияния белгородцы уже видели в начале ноября, но и в конце месяца у жителей региона есть шанс застать завораживающе красивое природное явление.

Вечером 28 ноября на Солнце произошла мощная двойная вспышка, сообщает телеканал «Наука». Её относят к классу М9.82. Вспышка немного не дотянула до самого высокого класса мощности Х. Последние бывают очень редко.

При вспышке был мощный выброс корональной массы. Чтобы добраться до Земли, частицам потребуется два-три дня. В связи с этим магнитную бурю стоит ожидать 30 ноября — 1 декабря.

Магнитная буря, которую предсказали на 30 ноября, будет мощной: её относят к классу G4. Для сравнения: самой мощной считается G5. Специалисты предупреждают, что возможны проблемы со связью и спутниками GPS.

В то же время некоторым регионам вновь посчастливится наблюдать полярное сияние. В группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» в ВК уточнили, что сияния возможны на большей части страны, включая южные регионы.

Белгородцы уже видели полярное сияние в начале ноябре. Тогда небо стало кровово-красным. Физик ранее оценил, насколько опасно такое явление.

«Кровавое» небо над Белгородской областью было опасным? Отвечает физик
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#Белгородская область#Инна Рогова#Белгород#Магнитная буря#Полярное сияние
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