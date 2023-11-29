На зимовку — со страховкой

Таким образом, имея полис «СОГАЗ-Дом», вы не будете переживать и восстанавливать свое имущество, если вдруг случится непредвиденное. Это особенно актуально в наши дни, когда стоимость стройматериалов стремительно растет, а цена на полис остается неизменной и в любом случае несравнимо меньше, чем размер ущерба в случае неприятностей.