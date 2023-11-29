«Может, вы устали?» Гладков хочет узнать у белгородцев, нужны ли его прямые эфиры

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Губернатор Вячеслав Гладков спросил у белгородцев в соцсетях, не надоели ли им прямые эфиры. Он интересуется, нужно ли сохранить утренние видео и вечерние прямые линии или жители уже устали и хотят другой формат взаимодействия с главой региона.
Также Гладков предположил, что белгородцам не нужно столько информации в течение дня, сколько публикуется на страницах губернатора. Он попросил высказать мнения в комментариях.
Губернатор Белгородской области устраивает на своей странице прямые эфиры почти каждый вечер в будни. Традиционно Гладков отвечает на десять вопросов, которые задавали на протяжении суток. Проводить вечерние прямые эфиры глава региона начал с апреля 2022 года.