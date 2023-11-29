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Вячеслав Гладков

«Может, вы устали?» Гладков хочет узнать у белгородцев, нужны ли его прямые эфиры

29 ноября 2023, 06:35
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков

Гладков спросил у белгородцев о необходимости прямых эфиров

Белгородцам предложили высказать мнение по поводу удобного для них формата общения. Глава региона интересуется, стоит ли оставлять утренние видео и вечерние эфиры или лучше их убрать.

Губернатор Вячеслав Гладков спросил у белгородцев в соцсетях, не надоели ли им прямые эфиры. Он интересуется, нужно ли сохранить утренние видео и вечерние прямые линии или жители уже устали и хотят другой формат взаимодействия с главой региона.

Также Гладков предположил, что белгородцам не нужно столько информации в течение дня, сколько публикуется на страницах губернатора. Он попросил высказать мнения в комментариях.

Губернатор Белгородской области устраивает на своей странице прямые эфиры почти каждый вечер в будни. Традиционно Гладков отвечает на десять вопросов, которые задавали на протяжении суток. Проводить вечерние прямые эфиры глава региона начал с апреля 2022 года.

Кто будет вести прямые эфиры с белгородцами во время отпуска Гладкова?
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#Белгородская область#Прямая линия#Прямой эфир#Белгород#Вячеслав Гладков#Вопрос#Александра Склярова
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