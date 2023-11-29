«Может, вы устали?» Гладков хочет узнать у белгородцев, нужны ли его прямые эфиры

Губернатор Вячеслав Гладков спросил у белгородцев в соцсетях, не надоели ли им прямые эфиры. Он интересуется, нужно ли сохранить утренние видео и вечерние прямые линии или жители уже устали и хотят другой формат взаимодействия с главой региона.