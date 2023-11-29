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Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Количество пивных в Белгороде сократилось на треть за последние десять лет

Когда муж пошёл за пивом: пивных в Белгороде становится меньше

29 ноября 2023, 06:45
Фото: Midjourney

Количество пивных в Белгороде сократилось на треть за последние десять лет

Тренд на здоровый образ жизни набирает популярность среди белгородцев? К таким выводам можно прийти, изучив статистику по пивным в Белгороде: как Бел.Ру сообщили в мэрии, за десять лет количество «наливаек» снизилось в городе на 30%.

Согласно реестру предприятий общепита, в Белгороде на 1 ноября этого года функционирует 161 кафе, имеющее в меню пиво и пивные напитки. Магазинов пива на картах «Яндекса» при этом в Белгороде 186.

Фото: "Яндекс Карты"

Больше всего пивных располагается в районе Харгоры — их там порядка пятидесяти, если не больше. На втором месте — центр Белгорода, где обилие «наливаек» сконцентрировано в восточной части города.

Фото: "Яндекс Карты"

В мэрии Белгорода также поделились статистикой по пивным за прошлые годы. Больше всего кафе с алкоголем в городе было в 2017–2018 годах, но уже в 2019 году их число резко снизилось — на 70 единиц.

2013 233 пивные точки
2014 222 пивные точки
2015 234 пивные точки
2016 235 пивных точек
2017 246 пивных точек
2018 246 пивных точек
2019 176 пивных точек
2020 176 пивных точек
2021 171 пивная точка
2022 171 пивная точка

Вероятно, столь существенное и одномоментное снижение количества «наливаек» связано с вступившим в начале 2019 года запретом продавать пиво и другие слабоалкогольные напитки в помещениях, «переведенных из категории жилых в нежилые в многоквартирных зданиях». Иными словами, продажа алкоголя в многоэтажках была ограничена.

Запрет обсуждался как на федеральном уровне, так и на региональном. Так, на тот момент губернатор Евгений Савченко выступил в декабре 2019 года с инициативой запретить продажу пива в жилых домах региона. Законопроект прошёл в облдуме первое чтение.

Законопроект устанавливает запрет на продажу пива и напитков из него, сидра, пуаре, а также медовухи в магазинах, расположенных в жилых домах либо пристроенных или встроенных к ним помещениях, если их общая площадь менее 25 кв. м. Дополнительным фактором станет наличие жалоб от жильцов конкретного дома.

По данным бывшего замгубернатора Олега Абрамова, на конец 2019 года в Старом Осколе и Белгороде насчитывали 1190 магазинов пива. Из них 391 заведение находилось в многоэтажках.

Тогда белгородцы очень часто жаловались на пивные в домах, в том числе и в редакцию Бел.Ру. Особой головной болью становились посетители таких «наливаек»: вечно пьяные, курящие и горланящие мужчины. Проблем доставляло то, что во многих точках отсутствовал туалет, из-за чего нужду часто справляли прямо на стены многоэтажек. Очень часто алкогольные заведения соседствовали со школами и детскими садами.

Не так давно в Госдуме предложили наделить регионы полномочиями по регулированию продажи алкоголя. В то же время в Минфине не оценили идею запрета продажи спиртного на первых этажах домов.

Фото: Midjourney

Как Бел.Ру пояснили в той же мэрии, продажа спиртного после 22 часов запрещена. Исключение составляет розничная продажа алкоголя в местах общественного питания. Крепкие напитки и пиво реализовывать навынос при этом нельзя.

Регулируется продажа алкогольной продукции следующими законами:

  • ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»
  • Законом Белгородской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции». Согласно ему, запрещена продажа алкоголя в помещениях, общая площадь которого оставляет менее 25 кв. м. Также запретить продажу в многоэтажке могут жильцы, приняв соответствующее решение
  • Постановлением администрации Белгорода «Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции». Согласно ему, ограничивается реализация спиртного возле школ и детских садов на расстоянии 70 метров, а также рядом с военными базами, аэропортами и вокзалами

Получать разрешение на продажу пива при этом не требуется, сообщают в мэрии. Достаточно лишь уведомить о своём намерении Роспотребнадзор.

Органам местного самоуправления также запрещено вводить ограничения в отношении осуществления отдельных видов деятельности, в том числе деятельности по продажи пива, ссылаются в горадминистрации на ФЗ «О защите конкуренции».

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