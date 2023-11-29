Когда муж пошёл за пивом: пивных в Белгороде становится меньше

Posted 29 ноября 2023, 06:45
Published 29 ноября 2023, 06:45
Modified 29 ноября 2023, 06:47
Updated 29 ноября 2023, 06:47
Согласно реестру предприятий общепита, в Белгороде на 1 ноября этого года функционирует 161 кафе, имеющее в меню пиво и пивные напитки. Магазинов пива на картах «Яндекса» при этом в Белгороде 186.
Больше всего пивных располагается в районе Харгоры — их там порядка пятидесяти, если не больше. На втором месте — центр Белгорода, где обилие «наливаек» сконцентрировано в восточной части города.
В мэрии Белгорода также поделились статистикой по пивным за прошлые годы. Больше всего кафе с алкоголем в городе было в 2017–2018 годах, но уже в 2019 году их число резко снизилось — на 70 единиц.
|2013
|233 пивные точки
|2014
|222 пивные точки
|2015
|234 пивные точки
|2016
|235 пивных точек
|2017
|246 пивных точек
|2018
|246 пивных точек
|2019
|176 пивных точек
|2020
|176 пивных точек
|2021
|171 пивная точка
|2022
|171 пивная точка
Вероятно, столь существенное и одномоментное снижение количества «наливаек» связано с вступившим в начале 2019 года запретом продавать пиво и другие слабоалкогольные напитки в помещениях, «переведенных из категории жилых в нежилые в многоквартирных зданиях». Иными словами, продажа алкоголя в многоэтажках была ограничена.
Запрет обсуждался как на федеральном уровне, так и на региональном. Так, на тот момент губернатор Евгений Савченко выступил в декабре 2019 года с инициативой запретить продажу пива в жилых домах региона. Законопроект прошёл в облдуме первое чтение.
Законопроект устанавливает запрет на продажу пива и напитков из него, сидра, пуаре, а также медовухи в магазинах, расположенных в жилых домах либо пристроенных или встроенных к ним помещениях, если их общая площадь менее 25 кв. м. Дополнительным фактором станет наличие жалоб от жильцов конкретного дома.
По данным бывшего замгубернатора Олега Абрамова, на конец 2019 года в Старом Осколе и Белгороде насчитывали 1190 магазинов пива. Из них 391 заведение находилось в многоэтажках.
Тогда белгородцы очень часто жаловались на пивные в домах, в том числе и в редакцию Бел.Ру. Особой головной болью становились посетители таких «наливаек»: вечно пьяные, курящие и горланящие мужчины. Проблем доставляло то, что во многих точках отсутствовал туалет, из-за чего нужду часто справляли прямо на стены многоэтажек. Очень часто алкогольные заведения соседствовали со школами и детскими садами.
Не так давно в Госдуме предложили наделить регионы полномочиями по регулированию продажи алкоголя. В то же время в Минфине не оценили идею запрета продажи спиртного на первых этажах домов.
Как Бел.Ру пояснили в той же мэрии, продажа спиртного после 22 часов запрещена. Исключение составляет розничная продажа алкоголя в местах общественного питания. Крепкие напитки и пиво реализовывать навынос при этом нельзя.
Регулируется продажа алкогольной продукции следующими законами:
Получать разрешение на продажу пива при этом не требуется, сообщают в мэрии. Достаточно лишь уведомить о своём намерении Роспотребнадзор.
Органам местного самоуправления также запрещено вводить ограничения в отношении осуществления отдельных видов деятельности, в том числе деятельности по продажи пива, ссылаются в горадминистрации на ФЗ «О защите конкуренции».