Когда муж пошёл за пивом: пивных в Белгороде становится меньше

Тогда белгородцы очень часто жаловались на пивные в домах, в том числе и в редакцию Бел.Ру. Особой головной болью становились посетители таких «наливаек»: вечно пьяные, курящие и горланящие мужчины. Проблем доставляло то, что во многих точках отсутствовал туалет, из-за чего нужду часто справляли прямо на стены многоэтажек. Очень часто алкогольные заведения соседствовали со школами и детскими садами.