Гости форума «Россия» увидят настоящую удмуртскую свадьбу

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Жених — Павел Белкин, старший преподаватель ижевского филиала Всероссийского государственного университета юстиции, а невеста — Полина Иванова, студентка 6-го курса педиатрического факультета Ижевской государственной медицинской академии. Об этом пишет udm-info.ru.
Удмурты придают большое значение свадебным обрядам, они считают, что выполнение всех традиций способствует благополучию и счастью молодоженов. Весь комплекс свадебных обычаев включает в себя сватовство, сговор, пир в доме невесты, пир в доме жениха и послесвадебные ритуалы.
В концертной программе «Удмуртская свадьба» будут представлены 4 сцены, отражающие основные этапы традиционной свадьбы. Начнется она с приезда свадебного поезда жениха. Родственники и друзья жениха, нарядившиеся в традиционную удмуртскую одежду специально для этого мероприятия, приедут к дому невесты на повозках, запряженных нарядно украшенными лошадьми.
В это время будет звучать свадебная песня. Чтобы попасть в дом невесты, гости должны заплатить выкуп и пройти через различные шуточные испытания. Затем начнется сам выкуп невесты. Гости, выражая свое желание увидеть невесту, будут сравнивать ее с цветком.
Сначала покажут подставную невесту, но нужно требовать свою. Через некоторое время настоящая невеста появится, но будет держаться на расстоянии от гостей.
Подруги невесты под музыкальное сопровождение будут шить полог для приданого. Мать невесты и ее родственницы проведут обряд одевания невесты, смена головных уборов символизирует смену социального и брачного статуса. После этого девушка уже не сможет показываться на людях с непокрытой головой.
Свадебное пение закончится, когда придет время вынести сундук с приданым. После того как невесту выкупят, она с приданым будет отдана жениху. Молодожены и свадебный кортеж уедут, сопровождаемые песнями.
Международная выставка-форум «Россия» (0+) в рамках дней регионов представит свадебные традиции различных субъектов Российской Федерации. В стране особое внимание уделяется институту семьи и сохранению традиционных ценностей. Государство оказывает поддержку материнству и детству, успешно реализует проекты по демографии. Не случайно президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи.