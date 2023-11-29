Гости форума «Россия» увидят настоящую удмуртскую свадьбу

В это время будет звучать свадебная песня. Чтобы попасть в дом невесты, гости должны заплатить выкуп и пройти через различные шуточные испытания. Затем начнется сам выкуп невесты. Гости, выражая свое желание увидеть невесту, будут сравнивать ее с цветком.