Должны ли белгородцы платить за провоз санок в автобусах?

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
В редакцию Бел.Ру читатели прислали видео. На кадрах запечатлён конфликт между пассажиром и водителем автобуса №202, который потребовал оплатить провоз санок. Подробности на видео:
Журналисты Бел.Ру выяснили, кто прав в этой ситуации. За комментарием мы обратились в компанию «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области». Там нам ответили, что пассажир не должен оплачивать провоз санок.
Если же водитель настаивает на оплате, нужно обращаться в компанию «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области». При первом подобном нарушении с водителем проведут беседу, а при повторной жалобе уже грозит штраф.