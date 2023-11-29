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Posted 29 ноября 2023, 08:57

Published 29 ноября 2023, 08:57

Modified 29 ноября 2023, 08:59

Updated 29 ноября 2023, 08:59

Водитель автобуса в Белгороде потребовал оплаты за провоз санок

Должны ли белгородцы платить за провоз санок в автобусах?

29 ноября 2023, 08:57
Фото: 1MI

Водитель автобуса в Белгороде потребовал оплаты за провоз санок

Сюжет
Автобус
Конфликт произошёл на маршруте №202. Водитель потребовал оплатить провоз санок, белгородка отказалась. Журналисты Бел.Ру выяснили, кто прав в этой ситуации.

В редакцию Бел.Ру читатели прислали видео. На кадрах запечатлён конфликт между пассажиром и водителем автобуса №202, который потребовал оплатить провоз санок. Подробности на видео:

Видео: 1MI.

Журналисты Бел.Ру выяснили, кто прав в этой ситуации. За комментарием мы обратились в компанию «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области». Там нам ответили, что пассажир не должен оплачивать провоз санок.

Если же водитель настаивает на оплате, нужно обращаться в компанию «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области». При первом подобном нарушении с водителем проведут беседу, а при повторной жалобе уже грозит штраф.

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