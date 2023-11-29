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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Повреждённый газон

Большегрузы «Мираторга» разбивают дорогу и портят газоны в Белгороде?

29 ноября 2023, 14:09
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Повреждённый газон

У жителей Белгорода появились вопросы к водителям «Мираторга»

Жителей микрорайона Луч возмущает то, что большегрузный транспорт «Мираторга» портит газоны и дороги. По словам горожанки, водители постоянно заезжают на газон, а зимой его даже посыпают песко-соляной смесью, чтобы по нему можно было ездить. Ответ дали в мэрии Белгорода.

Белгородцы переживают за состояние дорог и газонов в микрорайоне Луч. По словам местной жительницы, большегрузный транспорт «Мираторга» ездит по жилой территории и газонам, разбивает дороги и устраивает заторы.

Женщина добавила, что за несколько лет большегрузный транспорт якобы несколько раз провоцировал появление аварий.

Можно призвать их к ответственности, восстановить газоны, запретить проезд по ним? Если им мало места, то, может, эта дорога не рассчитана на их проезд? Можно что-то сделать с этим беспределом?
пишет белгородка

Женщина также прислала фотографии, на которых можно увидеть состояние дорожного полотна и газона в разное время года. «На газон перед зимним сезоном они сыплют песок с солью, чтобы потом его использовать при гололёде, но сыплют каждый раз в новом месте», — добавила женщина.

Мэрия заметила жалобу и заявила, что комментарий передали специалистам в работу. О принятом решении белгородку известят до 1 декабря.

Момент заезда большегруза на газонМомент заезда большегруза на газон
Момент заезда большегруза на газонМомент заезда большегруза на газон
Момент заезда большегруза на газонМомент заезда большегруза на газон
Фотографии повреждённого большегрузами газонаФотографии повреждённого большегрузами газона
Фотографии повреждённого большегрузами газонаФотографии повреждённого большегрузами газона
Момент заезда большегруза на газонМомент заезда большегруза на газон
Момент заезда большегруза на газонМомент заезда большегруза на газон
Момент заезда большегруза на газон
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
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#Белгородская область#Мираторг#Большегруз#Новости Белгорода#Белгород#Газон#Александра Склярова
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