Большегрузы «Мираторга» разбивают дорогу и портят газоны в Белгороде?

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Белгородцы переживают за состояние дорог и газонов в микрорайоне Луч. По словам местной жительницы, большегрузный транспорт «Мираторга» ездит по жилой территории и газонам, разбивает дороги и устраивает заторы.
Женщина добавила, что за несколько лет большегрузный транспорт якобы несколько раз провоцировал появление аварий.
Можно призвать их к ответственности, восстановить газоны, запретить проезд по ним? Если им мало места, то, может, эта дорога не рассчитана на их проезд? Можно что-то сделать с этим беспределом?
пишет белгородка
Женщина также прислала фотографии, на которых можно увидеть состояние дорожного полотна и газона в разное время года. «На газон перед зимним сезоном они сыплют песок с солью, чтобы потом его использовать при гололёде, но сыплют каждый раз в новом месте», — добавила женщина.
Мэрия заметила жалобу и заявила, что комментарий передали специалистам в работу. О принятом решении белгородку известят до 1 декабря.