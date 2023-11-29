Большегрузы «Мираторга» разбивают дорогу и портят газоны в Белгороде?

Женщина также прислала фотографии, на которых можно увидеть состояние дорожного полотна и газона в разное время года. «На газон перед зимним сезоном они сыплют песок с солью, чтобы потом его использовать при гололёде, но сыплют каждый раз в новом месте», — добавила женщина.