Богатая на события Белгородская область выиграла национальную туристическую премию

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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В Нижнем Новгороде состоялся финал Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, в ходе которого эксперты оценили 303 проекта из России и Республики Беларусь. Участником премии также стала Белгородская область.
Туристский информационный центр региона и фестиваль-состязание «Я — русский крестьянин» получили в своих номинациях Гран-при. Всего Белгородская область забрала девять наград, включая первые места за день туристического меню «ОГО ПРиПЁК» и Белгородский турфорум. Специальным дипломом удостоен фестиваль «Третье ратное поле России».
Белгородская область также получил звание региона событийного туризма.