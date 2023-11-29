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Команда Белгородской области на премии

Богатая на события Белгородская область выиграла национальную туристическую премию

29 ноября 2023, 06:51
Фото: управление по туризму Белгородской области
Команда Белгородской области на премии

Белгородская область стала регионом событийного туризма

Премию вручали в Нижнем Новгороде. Белгородская область боролась за победу с другими субъектами РФ и с Белоруссией. Всего регион заработал девять наград в различных номинациях, сообщили в управлении по туризму.

В Нижнем Новгороде состоялся финал Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, в ходе которого эксперты оценили 303 проекта из России и Республики Беларусь. Участником премии также стала Белгородская область.

Туристский информационный центр региона и фестиваль-состязание «Я — русский крестьянин» получили в своих номинациях Гран-при. Всего Белгородская область забрала девять наград, включая первые места за день туристического меню «ОГО ПРиПЁК» и Белгородский турфорум. Специальным дипломом удостоен фестиваль «Третье ратное поле России».

Белгородская область также получил звание региона событийного туризма.

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#Белгородская область#Премия#Награждение#Награды#Событийный туризм#Белгород#Russian Event Awards#Александра Склярова
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