Богатая на события Белгородская область выиграла национальную туристическую премию

Белгородская область стала регионом событийного туризма

Премию вручали в Нижнем Новгороде. Белгородская область боролась за победу с другими субъектами РФ и с Белоруссией. Всего регион заработал девять наград в различных номинациях, сообщили в управлении по туризму.