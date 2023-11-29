БГТУ им. Шухова получили именную страницу в депозитарии музея Победы

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
В разные годы в вузе работало более 60 фронтовиков.
Сохранение памяти о поколении победителей в цифровом формате стало продолжением федерального патриотического проекта Минобрнауки России «Научный полк». Сотрудниками научно-технической библиотеки БГТУ им. В. Г. Шухова была проведена кропотливая архивная и исследовательская работа по сбору и уточнению информации об участниках Великой Отечественной, память о которых шуховцы чтят и бережно хранят.
В преддверии памятных дат на официальных страницах БГТУ им. В. Г. Шухова размещались фото и биографии сотрудников вуза, от вахтёра до профессуры, участвовавших в ВОВ, а после — восстанавливавших народное хозяйство и высшую школу страны. Теперь в поисковой системе на федеральном ресурсе Всенародного исторического депозитария «Лица Победы», который находится в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, эта информация доступна и продолжает пополняться на именной странице университета.
Руководство вуза активно поддерживает проекты, связанные с сохранением памяти об участниках и событиях Великой Отечественной войны. С 1977 года студенты шефствуют над могилой неизвестного летчика, погибшего при освобождении Белгорода в 1943 году.
В 2015 году у аллеи, посаженной в честь ветеранов Великой Отечественной войны, установлена стела Памяти и таблички с именами фронтовиков — преподавателей и сотрудников университета. Военному учебному центру БГТУ им. В. Г. Шухова в 2019 году присвоено имя прославленного земляка, полководца Великой Отечественной войны, генерала Николая Фёдоровича Ватутина.
В 2020 году в селе Прелестном Прохоровского района Белгородской области открыт мемориал «Перекрёсток памяти», выполненный по проекту студентки архитектурного института. К 75-летию Великой Победы выпущен сборник материалов «Шуховский Бессмертный полк».
Проект Всенародного исторического депозитария рассчитан на хранение более 150 миллионов судеб и даёт возможность каждому передать семейные архивы и биографии на вечное хранение в музей Победы и увековечить память о вкладе в Победу своих родственников — тружеников тыла и фронтовиков — для будущих поколений.