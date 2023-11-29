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БГТУ им. Шухова получили именную страницу в депозитарии музея Победы

БГТУ им. Шухова получили именную страницу в депозитарии музея Победы

29 ноября 2023, 12:48
Фото: Bel.ru
Депозитарий музея Победы «Лица Победы» хранит тысячи историй об учёных, студентах и преподавателях времен Великой Отечественной войны. Теперь там появился раздел, посвящённый сотрудникам и преподавателям Технолога, которые внесли свой вклад в Победу над фашизмом.

В разные годы в вузе работало более 60 фронтовиков.

Сохранение памяти о поколении победителей в цифровом формате стало продолжением федерального патриотического проекта Минобрнауки России «Научный полк». Сотрудниками научно-технической библиотеки БГТУ им. В. Г. Шухова была проведена кропотливая архивная и исследовательская работа по сбору и уточнению информации об участниках Великой Отечественной, память о которых шуховцы чтят и бережно хранят.

В преддверии памятных дат на официальных страницах БГТУ им. В. Г. Шухова размещались фото и биографии сотрудников вуза, от вахтёра до профессуры, участвовавших в ВОВ, а после — восстанавливавших народное хозяйство и высшую школу страны. Теперь в поисковой системе на федеральном ресурсе Всенародного исторического депозитария «Лица Победы», который находится в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, эта информация доступна и продолжает пополняться на именной странице университета.

Руководство вуза активно поддерживает проекты, связанные с сохранением памяти об участниках и событиях Великой Отечественной войны. С 1977 года студенты шефствуют над могилой неизвестного летчика, погибшего при освобождении Белгорода в 1943 году.

В 2015 году у аллеи, посаженной в честь ветеранов Великой Отечественной войны, установлена стела Памяти и таблички с именами фронтовиков — преподавателей и сотрудников университета. Военному учебному центру БГТУ им. В. Г. Шухова в 2019 году присвоено имя прославленного земляка, полководца Великой Отечественной войны, генерала Николая Фёдоровича Ватутина.

В 2020 году в селе Прелестном Прохоровского района Белгородской области открыт мемориал «Перекрёсток памяти», выполненный по проекту студентки архитектурного института. К 75-летию Великой Победы выпущен сборник материалов «Шуховский Бессмертный полк».

Проект Всенародного исторического депозитария рассчитан на хранение более 150 миллионов судеб и даёт возможность каждому передать семейные архивы и биографии на вечное хранение в музей Победы и увековечить память о вкладе в Победу своих родственников — тружеников тыла и фронтовиков — для будущих поколений.

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