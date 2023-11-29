БГТУ им. Шухова получили именную страницу в депозитарии музея Победы

В преддверии памятных дат на официальных страницах БГТУ им. В. Г. Шухова размещались фото и биографии сотрудников вуза, от вахтёра до профессуры, участвовавших в ВОВ, а после — восстанавливавших народное хозяйство и высшую школу страны. Теперь в поисковой системе на федеральном ресурсе Всенародного исторического депозитария «Лица Победы», который находится в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, эта информация доступна и продолжает пополняться на именной странице университета.