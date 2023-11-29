Белгородцы возмущены суммой утильсбора на заграничные авто

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
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Updated Сегодня, 17:12
Белгородцы, которые купили или взяли в кредит автомобили из-за рубежа, столкнулись с серьёзной проблемой. 17 октября текущего года в России внесли поправки в постановление об утилизационном сборе — единоразовом платеже, который тратят на переработку автомобиля, отслужившего свой срок. После вступления поправок платёж вырос в пару сотен раз. Теперь, если автомобиль был привезён из-за рубежа, владелец должен заплатить сбор, которой в некоторых случаях может превышать стоимость самого транспорта.
Повышенный утильсбор распространяется на машины, которые привозят из стран Евразийского экономического союза. Из документов следует, что для тех, кто приобретает машину для личного пользования, сохраняется льготная ставка. Однако с огромными суммами сталкиваются также заёмщики, которые берут машины для себя.
Редакция приводит в пример двух белгородцев. Один из них купил машину в Кыргызстане. По словам мужчины, пока автомобиль везли в Москву, сумма сбора выросла до полумиллиона.
«20 октября оплатили, 25 октября автомобиль растаможили, а 29 числа уже вышел закон. Теперь вместо 5 200 рублей мы должны заплатить 528 800 рублей. Автомобиль мы купили для личного пользования», — сообщает белгородец.
У другой местной жительницы сумма сбора выросла до миллиона. Узнала она об этом, когда автомобиль находился на пути в Россию. Как рассказывает женщина, до принятия поправки она планировала заплатить 5200 рублей, но 27 октября узнала, что через два дня должна заплатить уже 1 279 000 рублей.
Отметим, что в Госдуме призвали отложить вступление поправок в силу до 31 декабря, а также призвали не принуждать платить большие суммы тех, кто приобрёл транспорт до 29 октября.