Белгородцы возмущены суммой утильсбора на заграничные авто

Белгородцы, которые купили или взяли в кредит автомобили из-за рубежа, столкнулись с серьёзной проблемой. 17 октября текущего года в России внесли поправки в постановление об утилизационном сборе — единоразовом платеже, который тратят на переработку автомобиля, отслужившего свой срок. После вступления поправок платёж вырос в пару сотен раз. Теперь, если автомобиль был привезён из-за рубежа, владелец должен заплатить сбор, которой в некоторых случаях может превышать стоимость самого транспорта.