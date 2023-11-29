Белгородцы пишут, что детское отделение в Алексеевской ЦРБ закрывается. Это так?

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Пользователь социальной сети «Одноклассники» в комментариях написала о закрытии детского отделения в Алексеевской ЦРБ. Её сообщение на момент публикации набрало пять «классов».
Особое внимание нужно уделить медицине, полнейший бардак. Кругом одни частники, отсюда возникает вопрос: как можно лечиться человеку, если ему не по карману? И этот беспорядок по всей Белгородской области. В Алексеевке закрывают детское отделение, у ребёнка острый аппендицит — отправили в Старый Оскол.
Ирина Кузнецова
На комментарий отреагировал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Он сообщил, что информация в нём — недостоверная.
Прочитал недостоверную информацию о закрытии педиатрического отделения в ЦРБ — не знаю, кто и зачем распространяет эти слухи. Отделение работает, сейчас здесь проходят лечение 13 детей в круглосуточном стационаре и семь в дневном. С родителями пообщался, жалоб не услышал,
— написал чиновник в своём Telegram-канале.
Таким образом, это — фейк.