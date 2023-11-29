Белгородцы пишут, что детское отделение в Алексеевской ЦРБ закрывается. Это так?

Иконников ответил на слухи о закрытии детского отделения в Алексеевской ЦРБ

В соцсетях появилась информация о закрытии детского отделения в Алексеевской ЦРБ. Глава минздрава Белгородской области пообщался с врачами и больными и убедился, что это не так.

Сюжет Фейк