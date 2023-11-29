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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Иконников ответил на слухи о закрытии детского отделения в Алексеевской ЦРБ

Белгородцы пишут, что детское отделение в Алексеевской ЦРБ закрывается. Это так?

29 ноября 2023, 09:38
Фото: Midjourney

Иконников ответил на слухи о закрытии детского отделения в Алексеевской ЦРБ

В соцсетях появилась информация о закрытии детского отделения в Алексеевской ЦРБ. Глава минздрава Белгородской области пообщался с врачами и больными и убедился, что это не так.
Сюжет
Фейк

Пользователь социальной сети «Одноклассники» в комментариях написала о закрытии детского отделения в Алексеевской ЦРБ. Её сообщение на момент публикации набрало пять «классов».

Особое внимание нужно уделить медицине, полнейший бардак. Кругом одни частники, отсюда возникает вопрос: как можно лечиться человеку, если ему не по карману? И этот беспорядок по всей Белгородской области. В Алексеевке закрывают детское отделение, у ребёнка острый аппендицит — отправили в Старый Оскол.
Ирина Кузнецова

На комментарий отреагировал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Он сообщил, что информация в нём — недостоверная.

Прочитал недостоверную информацию о закрытии педиатрического отделения в ЦРБ — не знаю, кто и зачем распространяет эти слухи. Отделение работает, сейчас здесь проходят лечение 13 детей в круглосуточном стационаре и семь в дневном. С родителями пообщался, жалоб не услышал,
— написал чиновник в своём Telegram-канале.

Таким образом, это — фейк.

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#Общество#Белгородская область#Медицина#Алексеевка#Минздрав#Белгород#Андрей иконников#Фейк#Одноклассники#Артем Черненко
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