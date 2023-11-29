Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Белгородские власти опровергли закрытие процедурных кабинетов в ОСВ

Белгородские власти опровергли закрытие процедурных кабинетов в ОСВ

29 ноября 2023, 09:40
Фото: Midjourney
На закрытие процедурного кабинета в офисе семейного врача пожаловалась жительница Белгорода. Власти информацию опровергли. Подробнее — в материале Бел.Ру.

В редакцию Бел.Ру обратилась белгородка, которая проживает на улице Есенина в областном центре. Она рассказала, что в рамках лечения посещает процедурный кабинет в центре врача общей практики на улице Будённого, 17г. В очередной свой визит работники медучреждения сообщили ей, что в их центре закрывается процедурный кабинет, поэтому ставить уколы нужно будет в поликлинике №8.

Чтобы прояснить ситуацию журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в областное правительство. Нам сообщили, что процедурный кабинет является обязательным элементом в стандартном перечне помещений центра врача общей практики. Поэтому они оборудованы во всех центрах врача общей практики.

В настоящее время приостановлена работа одного центра в связи с введением режима ЧС на территории района, где он расположен.

В правительстве добавили, что центр врача общей практики не может работать без процедурного кабинета, поэтому прекращать работы процедурных кабинетов не планируется.

Это касается и процедурного кабинета на улице Будённого, 17г в Белгороде. Он продолжит работу в штатном режиме.

Врач рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле белгородца
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков напомнил о доплате белгородским врачам за досрочный выход из декретаБороться с лишним весом! Белгородский врач назвал меры профилактики сахарного диабетаСимптомы одни, источники разные: врач из Белгорода — о типах сахарного диабета
#Врач#Новости Белгорода#Эксклюзив#Поликлиника#Белгород#Кристина Семенчук#Осв#Областное правительство#Процедурный кабинет
Подпишитесь
Врачи оценили состояние раненных при атаке ВСУ бойцов белгородской самообороны
Сегодня, 12:16
В мэрии Белгорода пока не знают, какие мероприятия проведут на Новый год
Сегодня, 13:00
Должны ли белгородцы платить за провоз санок в автобусах?
Сегодня, 08:57
В Белгородэнерго подвели итоги детского экоконкурса
Сегодня, 10:10
В Новый год — с оранжевым настроением!
Сегодня, 12:50
Белгородские чиновники ответили на вопрос о разрушенных обстрелами детсадах и школах
Сегодня, 11:05