Белгородские власти опровергли закрытие процедурных кабинетов в ОСВ

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
В редакцию Бел.Ру обратилась белгородка, которая проживает на улице Есенина в областном центре. Она рассказала, что в рамках лечения посещает процедурный кабинет в центре врача общей практики на улице Будённого, 17г. В очередной свой визит работники медучреждения сообщили ей, что в их центре закрывается процедурный кабинет, поэтому ставить уколы нужно будет в поликлинике №8.
Чтобы прояснить ситуацию журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в областное правительство. Нам сообщили, что процедурный кабинет является обязательным элементом в стандартном перечне помещений центра врача общей практики. Поэтому они оборудованы во всех центрах врача общей практики.
В настоящее время приостановлена работа одного центра в связи с введением режима ЧС на территории района, где он расположен.
В правительстве добавили, что центр врача общей практики не может работать без процедурного кабинета, поэтому прекращать работы процедурных кабинетов не планируется.
Это касается и процедурного кабинета на улице Будённого, 17г в Белгороде. Он продолжит работу в штатном режиме.