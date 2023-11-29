Белгородские власти опровергли закрытие процедурных кабинетов в ОСВ

В редакцию Бел.Ру обратилась белгородка, которая проживает на улице Есенина в областном центре. Она рассказала, что в рамках лечения посещает процедурный кабинет в центре врача общей практики на улице Будённого, 17г. В очередной свой визит работники медучреждения сообщили ей, что в их центре закрывается процедурный кабинет, поэтому ставить уколы нужно будет в поликлинике №8.