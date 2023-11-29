Белгородская область и РЖД заключили соглашение о сотрудничестве на три года

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Предыдущий День железной дороги в органах власти региона прошёл 21 мая 2021 года. По итогам было подписано Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2021–2023 годы.
Рад констатировать, что все те договорённости, которых мы достигли три года назад, выполнены с лихвой. Железные дороги остаются ведущим видом транспортного сообщения в нашем регионе, особенно в период проведения СВО. На протяжении этого времени РЖД обеспечивают надёжные грузоперевозки в стабильно высоких объёмах,
— подчеркнул глава региона.
В новом соглашении на 2024–2026 годы предусмотрено взаимодействие по развитию транспортной инфраструктуры области, повышению эффективности грузовых и пассажирских перевозок в пригородном и дальнем сообщении.
Белгородская область — один из важнейших партнёров магистрали. Вместе мы выстраиваем новые логистические маршруты при формировании рынков сбыта для грузоотправителей региона, прикладываем немало усилий для организации комфортных пассажирских перевозок, выполняя важную социальную функцию,
— отметил руководитель Юго-Восточной магистрали.
Так, в настоящее время услугами железной дороги пользуются 106 предприятий. Более половины грузов, перевозимых ЮВЖД, формируется на станциях региона, свыше 60% всей продукции, производимой в Белгородской области, перевозится по железной дороге.
В прошлом году со станций области было отправлено более 1,5 миллионов человек, что на 22,5% выше предыдущего года. За 9 месяцев этого года отправлено 1,2 миллиона пассажиров, что на 1,7 процентов выше уровня прошлого года. Только поездами дальнего следования со станций Белгородской области с января по октябрь отправлено 751,7 тыс. пассажиров, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В этом году пригородные перевозки организованы 64 поездами по 8 направлениям. Между Белгородом и Воронежем в рамках проекта «Соединяя Черноземье» начал ходить новый комфортабельный рельсовый автобус, который на сегодняшний день уменьшил время в пути на полчаса. Продлён путь следования городского поезда до станций Крейда и Разумное, что позволило жителям совершать беспересадочные поездки без пробок на автодорогах.
Вячеслав Гладков отметил рост туристической привлекательности региона, благодаря совместным с ЮВЖД экскурсионным проектам, а также большой вклад железнодорожников в организацию мероприятий к 80-летию Прохоровского сражения.
Так, в феврале был запущен экскурсионный ретропоезд на паровозной тяге «Дорогой мужества» сообщением Старый Оскол — Сараевка. В конце ноября по этому маршрутe совершил поездку 5-тысячный пассажир. Также организованы поездки школьников в музей-заповедник «Прохоровское поле», построены пассажирские платформы Музейный комплекс и Парк Победы в Прохоровском районе, запущен экскурсионный электропоезд из Белгорода в музейный комплекс в посёлке Поныри Курской области.
На будущий год запланированы работы по восстановлению музейно-мемориального комплекса памяти 17 героев-бронебойщиков «Майсюкова будка». Он посвящён подвигу советских воинов, который в малочисленном составе остановили наступление 500 гитлеровцев в конце января 1943 года. Памятник был открыт в 1968 году и тогда на торжественном открытии присутствовали двое оставшихся в живых из 17 бойцов.
Комплекс капитально отремонтируют, благоустроят прилегающую территорию. Для проекта уже готова проектно-сметная документация.
Также будет продолжена совместная работа по развитию многофункционального тематического парка в районе железнодорожного вокзала Старого Оскола. Здесь планируется открытие учебного полигона как для школьников из профильных классов, так и для студентов техникумов и вузов. В парке будут размещена выставка железнодорожной техники, сцена, амфитеатр с классами под открытым небом, фудкорт и детская площадка.