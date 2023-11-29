Белгородская область и РЖД заключили соглашение о сотрудничестве на три года

В прошлом году со станций области было отправлено более 1,5 миллионов человек, что на 22,5% выше предыдущего года. За 9 месяцев этого года отправлено 1,2 миллиона пассажиров, что на 1,7 процентов выше уровня прошлого года. Только поездами дальнего следования со станций Белгородской области с января по октябрь отправлено 751,7 тыс. пассажиров, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.