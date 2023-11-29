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Колония

Белгородка попадёт в тюрьму в 2036 году из-за проданного ею дома свекрови

29 ноября 2023, 10:25
Фото: 1MI
Колония

Беременная белгородка замаскировалась под свекровь и продала её дом

Инцидент произошёл в Губкине в январе 2022 года. Женщина решила за вырученные деньги приобрести ребёнку вещи. Она сумела притвориться свекровью и продать её имущество за 670 тыс. рублей. Её осудили на три года лишения свободы, но сразу в тюрьму она не отправится.

В январе 2022 года женщина на последнем месяце беременности решила продать дом и земельный участок, которые принадлежали её свекрови, чтобы купить новорождённому вещи. Она создала заявку на подбор покупателей дома в Губкине, надела парик и очки, чтобы выдать себя за свекровь, и обратилась в удостоверяющий центр для получения сертификата электронной подписи. Но там ей отказали, не признав в ней женщину, которой она представлялась, пишет Gubtrk.

Тогда девушка убедила мать своего мужа в необходимости получения этого сертификата и в тот же день заключила контракт с покупателем. Участок она зарегистрировала в Росреестре без ведома хозяйки, надев очки и медицинскую маску.

Стоимость за покупку дома и земельного участка в размере 670 тыс. рублей покупатель перевёл на счёт свекрови. Мошенница же самостоятельно перевела их на счёт супруга.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело и приговорили её к трём годам лишения свободы. Однако наказание отсрочили до февраля 2036 года. Сделано это было с той целью, чтобы ребёнок обвиняемой достиг 14-летнего возраста.

Приговор вступил в законную силу.

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#Белгородская область#Губкин#Мошенничество#Мошенница#Беременная#Белгород#Незаконная продажа#Александра Склярова#Свекровь
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