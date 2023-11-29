Белгородка попадёт в тюрьму в 2036 году из-за проданного ею дома свекрови

В январе 2022 года женщина на последнем месяце беременности решила продать дом и земельный участок, которые принадлежали её свекрови, чтобы купить новорождённому вещи. Она создала заявку на подбор покупателей дома в Губкине, надела парик и очки, чтобы выдать себя за свекровь, и обратилась в удостоверяющий центр для получения сертификата электронной подписи. Но там ей отказали, не признав в ней женщину, которой она представлялась, пишет Gubtrk.