Белгородка попадёт в тюрьму в 2036 году из-за проданного ею дома свекрови

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В январе 2022 года женщина на последнем месяце беременности решила продать дом и земельный участок, которые принадлежали её свекрови, чтобы купить новорождённому вещи. Она создала заявку на подбор покупателей дома в Губкине, надела парик и очки, чтобы выдать себя за свекровь, и обратилась в удостоверяющий центр для получения сертификата электронной подписи. Но там ей отказали, не признав в ней женщину, которой она представлялась, пишет Gubtrk.
Тогда девушка убедила мать своего мужа в необходимости получения этого сертификата и в тот же день заключила контракт с покупателем. Участок она зарегистрировала в Росреестре без ведома хозяйки, надев очки и медицинскую маску.
Стоимость за покупку дома и земельного участка в размере 670 тыс. рублей покупатель перевёл на счёт свекрови. Мошенница же самостоятельно перевела их на счёт супруга.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело и приговорили её к трём годам лишения свободы. Однако наказание отсрочили до февраля 2036 года. Сделано это было с той целью, чтобы ребёнок обвиняемой достиг 14-летнего возраста.
Приговор вступил в законную силу.