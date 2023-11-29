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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

5 подарков для близких

5 подарков для близких

29 ноября 2023, 13:01
Фото: ООО «ФЭЛФРИ»
5 подарков для близких
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Забудьте о долгих поисках идеального подарка! Мы подготовили для вас список из 5 самых желанных презентов, которые обязательно порадуют ваших близких.

Вафельница от Felfri — идеальна для сладкоежек. Пусть близкие побалуют себя вкуснейшими вафлями. Классические, венские, бельгийские — разнообразие рецептов позволит экспериментировать и находить новые вкусы. Вафельницу оценят и те, кто любит готовить завтраки для всей семьи. Антипригарное покрытие обеспечит равномерное пропекание и не даст вафлям подгореть.

Щетка-фен — незаменимый аксессуар для занятых женщин. Больше не нужно тратить время на долгую укладку — щетка-фен Felfri мгновенно высушит волосы и придаст им объем при помощи трех температурных режимов и четырех насадок. Компактный размер позволяет брать ее с собой в отпуска или командировки.

Фото: ООО «ФЭЛФРИ»

Портативный блендер — верный помощник для приверженцев правильного питания и здорового образа жизни. Эксперты Felfri разработали его для приготовления смузи и коктейлей. Блендер легко разбирается и моется, что делает его использование максимально удобным, а прочные надежные лезвия без труда покрошат даже лёд.

Фото: ООО «ФЭЛФРИ»

Капсульная кофемашина — выбор для истинных ценителей кофе. Она готовит американо и эспрессо за считанные минуты и не требует особых навыков. Благодаря компактным размерам, кофеварку можно использовать не только дома, но и в офисе. Прибор снабжен сенсорным управлением, а стаканчик кофе в 250 мл машина подаст вам за 40 секунд! Позвольте вашим любимым насладиться напитками с Felfri.

Фото: ООО «ФЭЛФРИ»

Беспроводной пылесос — отличный выбор для быстрой уборки. Он легко справляется с пылью, волосами и мелким мусором. Благодаря своей компактности, пылесос не займет много места и станет незаменимым помощником в доме. Felfri ответственно подходит к выбору комплектующих, поэтому фильтра хватит на весь срок службы. В комплекте три насадки, шланг, usb-зарядка и щеточка для очистки. Всё это помещается в специальную черную сумку в лаконичном дизайне.

Выбор подарка — это важный и ответственный момент, который требует внимания к интересам, предпочтениям и характеру человека. 5 подарков от Felfri помогут принять правильное решение, которое порадует ваших близких.

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