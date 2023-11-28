Жители Пермского края чаще других россиян покупают лекарства со скидками

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Согласно данным аналитического агентства AlphaRM за девять месяцев, прошедших с начала года, эта цифра оказалась одной из наименьших среди всех субъектов Приволжского округа. Ниже показатели только в Чувашии, где расходы составляют 610 рублей. Больше всего на медпрепараты тратят в Нижегородской области — 869 рублей, а в среднем в Приволжском федеральном округе на лекарственные препараты у граждан уходит 697 рублей. Об этом сообщает properm.ru.
При этом расходы на фармпрепараты на одного жителя Пермского края выросли на 3% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
В условиях подорожания лекарств покупатели задумываются о скидках на товар. И аптеки с каждым годом все активнее обращаются к применению этого инструмента в отношении ассортимента лекарств.
«Чувствительность потребителей к цене провоцирует рост промо-механик. Так, если в 2022 году доля акционных товаров на маркетплейсе здоровья „Здравсити“ составляла 18%, то в текущем году — почти четверть всего ассортимента», — заявил гендиректор маркетплейса «Здравсити» Борис Попов. По его словам, выросла также и глубина дисконта: по отдельным позициям в ассортименте она может достигать 80%.
Стоит признать: онлайн-аптеки в качестве канала для покупки лекарств быстро набирают популярность среди жителей Пермского края. Виртуальная витрина позволяет с удобством сравнивать цены на препараты с одинаковым действующим веществом (МНН), выпущенные разными производителями, и при выборе принимать во внимание свои финансовые возможности, а не советы фармацевтов.
Так, на одном из подобных ресурсов поиск популярного средства от гастрита и язвы на основе одного и того же действующего вещества выявляет несколько десятков соответствующих товаров по цене от 48 до 461 ₽. А стоимость препаратов на базе парацетамола, назначаемых при ОРВИ, и вовсе варьируется от 19 до нескольких сотен рублей за упаковку. Поэтому эксперты советуют просить врачей указывать в назначениях действующее вещество препарата, чтобы при покупке медикаментов не приходилось переплачивать за бренд.
Ссылка на результаты исследования агентства Alpharm опубликованы на сайте