Жители Пермского края чаще других россиян покупают лекарства со скидками

Так, на одном из подобных ресурсов поиск популярного средства от гастрита и язвы на основе одного и того же действующего вещества выявляет несколько десятков соответствующих товаров по цене от 48 до 461 ₽. А стоимость препаратов на базе парацетамола, назначаемых при ОРВИ, и вовсе варьируется от 19 до нескольких сотен рублей за упаковку. Поэтому эксперты советуют просить врачей указывать в назначениях действующее вещество препарата, чтобы при покупке медикаментов не приходилось переплачивать за бренд.