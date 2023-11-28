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Published Сегодня, 09:44

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Обстрел

Затишье было недолгим: ВСУ обстреляли Белгородскую область, что известно

28 ноября 2023, 09:44
Фото: 1MI
Обстрел

Частный дом пострадал при обстреле села в Белгородской области

Под огнём было село Пороз. Проводится подомовой обход, но уже известно о разрушениях в частном доме. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

28 ноября под обстрел попало грайворонское село Пороз. Есть разрушения как минимум в одном доме. Здесь осколками посекло крышу и забор, выбиты окна.

Масштаб разрушений уточняется, продолжается подомовой обход. По информации губернатора, пострадавших среди мирных жителей нет.

Напомним, что 24 ноября в Белгородской области обстрелов не было. На следующий день атаки возобновились. Ударили в том числе по инфраструктурному объекту связи. 26 ноября ВСУ атаковали только два района, 27 ноября — тоже. В указанные дни пострадавших среди мирных жителей и разрушений не было.

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