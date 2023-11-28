Затишье было недолгим: ВСУ обстреляли Белгородскую область, что известно

Напомним, что 24 ноября в Белгородской области обстрелов не было. На следующий день атаки возобновились. Ударили в том числе по инфраструктурному объекту связи. 26 ноября ВСУ атаковали только два района, 27 ноября — тоже. В указанные дни пострадавших среди мирных жителей и разрушений не было.