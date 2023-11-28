Затишье было недолгим: ВСУ обстреляли Белгородскую область, что известно

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:48
28 ноября под обстрел попало грайворонское село Пороз. Есть разрушения как минимум в одном доме. Здесь осколками посекло крышу и забор, выбиты окна.
Масштаб разрушений уточняется, продолжается подомовой обход. По информации губернатора, пострадавших среди мирных жителей нет.
Напомним, что 24 ноября в Белгородской области обстрелов не было. На следующий день атаки возобновились. Ударили в том числе по инфраструктурному объекту связи. 26 ноября ВСУ атаковали только два района, 27 ноября — тоже. В указанные дни пострадавших среди мирных жителей и разрушений не было.