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Published Сегодня, 08:20

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Стало известно, сколько иностранцев водит автобусы в Белгородской области

Засилья нет: сколько иностранцев водит автобусы в Белгородской области?

28 ноября 2023, 08:20
Фото: Midjourney

Стало известно, сколько иностранцев водит автобусы в Белгородской области

В пресс-службе правительства Белгородской области в ответ на официальный запрос Бел.Ру сообщили, сколько человек, ранее имевших гражданство иной страны, работают водителями общественного транспорта.

Всего, по данным правительства, в Белгородской области работает восемь водителей автобусов, ранее имевших гражданство иностранных государств.

В начале ноября власти Челябинской области приняли решение запретить иностранцам водить такси, маршрутки и автобусы — с 2024 года. Аналогично поступили в Курганской области. Президент Федерации мигрантов Вадим Коженов в ответ на это заявил, что на работу просто начнут брать иностранцев, которые уже получили гражданство РФ. По мнению Коженова, такие решения — обычный популизм.

Ранее Бел.Ру сообщало, что иностранцы в Белгородской области стали реже совершать преступления. Так, к июлю текущего года приезжие и лица без гражданства совершили на территории региона 105 преступлений. Это на 3,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Выходцы из СНГ совершили при этом только 22 преступления. В то же время всплеск криминала был зафиксирован в упомянутых выше Челябинской и Курганской областях.

Иностранцы в Белгородской области, в основном, воруют: о преступности мигрантов
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#Общество#Белгородская область#Мигранты#Правительство#Водители#Запрет#Транспорт#Иностранцы#Автобусы#Эксклюзив#Гражданство#Белгород#Артем Черненко
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