Засилья нет: сколько иностранцев водит автобусы в Белгородской области?

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Всего, по данным правительства, в Белгородской области работает восемь водителей автобусов, ранее имевших гражданство иностранных государств.
В начале ноября власти Челябинской области приняли решение запретить иностранцам водить такси, маршрутки и автобусы — с 2024 года. Аналогично поступили в Курганской области. Президент Федерации мигрантов Вадим Коженов в ответ на это заявил, что на работу просто начнут брать иностранцев, которые уже получили гражданство РФ. По мнению Коженова, такие решения — обычный популизм.
Ранее Бел.Ру сообщало, что иностранцы в Белгородской области стали реже совершать преступления. Так, к июлю текущего года приезжие и лица без гражданства совершили на территории региона 105 преступлений. Это на 3,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Выходцы из СНГ совершили при этом только 22 преступления. В то же время всплеск криминала был зафиксирован в упомянутых выше Челябинской и Курганской областях.