Засилья нет: сколько иностранцев водит автобусы в Белгородской области?

Ранее Бел.Ру сообщало, что иностранцы в Белгородской области стали реже совершать преступления. Так, к июлю текущего года приезжие и лица без гражданства совершили на территории региона 105 преступлений. Это на 3,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Выходцы из СНГ совершили при этом только 22 преступления. В то же время всплеск криминала был зафиксирован в упомянутых выше Челябинской и Курганской областях.