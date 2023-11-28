За десять месяцев 2023 года субъекты МСП смогли привлечь более 90 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Льготные условия для малого и среднего предпринимательства, работающего в приоритетных сферах, даже несмотря на рост ключевой ставки, в программе «ПСК+1764» сохраняются. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. К числу приоритетных сфер относятся: обрабатывающее производство, логистика, гостиничный бизнес, а также профессиональная, научная и техническая деятельность, пишет ТАСС.
В региональном разрезе наиболее успешно в 2023 году программа льготного кредитования малого и среднего предпринимательства реализуется в Москве (за десять месяцев выдано 6,6 млрд рублей), Республике Татарстан (5,9 млрд рублей), Московской области (4,7 млрд рублей), Приморском крае (4,6 млрд рублей), Свердловской области (4,14 млрд рублей). В десятку также вошли Санкт-Петербург и Новосибирская область (4,13 млрд и 4,12 млрд соответственно), Челябинская область (3,7 млрд рублей), Пермский край (3,7 млрд рублей), Белгородская область (2,8 млрд рублей).
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что наиболее активное участие в программе «ПСК+1764» приняли субъекты МСП, ведущие хозяйственную деятельность в обрабатывающем производстве. По его сведениям, в этой сфере поддержку получили 670 компаний на сумму более 53 млрд рублей.
«Еще почти 26,6 млрд получили на свои проекты 162 предприятия из сферы транспортировки и хранения. Инвесткредиты на общую сумму 11,4 млрд рублей привлекли 109 компаний из гостиничного бизнеса. Также 1 млрд получили предприятия, осуществляющие научно-техническую деятельность», — добавил Исаевич.
Сегодня малые и средние предприятия из числа приоритетных отраслей имеют возможность получить льготное финансирование на инвестиционные цели от 50 млн до 2 млрд рублей сроком на 10 лет, из которых льготный период — 5 лет. В течение первых 3 лет ставка будет составлять 7,5% годовых для среднего бизнеса и 9% годовых для малых и микропредприятий, затем 2 года будет применяться ставка программы «1764», действующая на дату подписания договора. Льготная программа инвестиционного кредитования, получившая название «ПСК+1764», реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент РФ Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.