За десять месяцев 2023 года субъекты МСП смогли привлечь более 90 млрд рублей

Сегодня малые и средние предприятия из числа приоритетных отраслей имеют возможность получить льготное финансирование на инвестиционные цели от 50 млн до 2 млрд рублей сроком на 10 лет, из которых льготный период — 5 лет. В течение первых 3 лет ставка будет составлять 7,5% годовых для среднего бизнеса и 9% годовых для малых и микропредприятий, затем 2 года будет применяться ставка программы «1764», действующая на дату подписания договора. Льготная программа инвестиционного кредитования, получившая название «ПСК+1764», реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент РФ Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.