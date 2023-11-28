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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Стало известно, какие деревья высадят в Центральном парке Белгорода

Яблони, липы и берёзы: что высадят в Центральном парке в Белгороде

28 ноября 2023, 14:06
Фото: 1MI

Стало известно, какие деревья высадят в Центральном парке Белгорода

О планах по высадке зелёных насаждений в Центральном парке в областном центре рассказала главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова. Озеленять территорию будут высокодекоративными деревьями.

По словам Семенковой, перед началом работ в Центральном парке был разработан дендроплан. Также там провели работы по обследованию каждого дерева. На основании их состояния был вынесен вердикт: либо обрезка дерева, либо оно не жизнеспособное и его нужно выпилить.

В итоге в период посадочных работ, которые пройдут в следующем году, в Центральном парке высадят 951 дерево с учётом компенсационного озеленения. Это высокодекоративные деревья — яблони, липы, берёзы, сосны, дубы, вязы.

В этом и заключается реконструкция зелёных насаждений. Парк получает обновлённые, здоровые насаждения для того, чтобы реализовать свою функцию отдыха.
Елена Семенкова

Семенкова также рассказала, что в рамках лесовосстановления были существенные посадки сеянцев сосны в Сосновке. Высадили порядка 6000 штук.

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#Центральный парк#Сосны#Новости Белгорода#Озеленение#Дубы#Белгород#Кристина Семенчук#Высадка деревьев#Липы
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