Яблони, липы и берёзы: что высадят в Центральном парке в Белгороде

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
По словам Семенковой, перед началом работ в Центральном парке был разработан дендроплан. Также там провели работы по обследованию каждого дерева. На основании их состояния был вынесен вердикт: либо обрезка дерева, либо оно не жизнеспособное и его нужно выпилить.
В итоге в период посадочных работ, которые пройдут в следующем году, в Центральном парке высадят 951 дерево с учётом компенсационного озеленения. Это высокодекоративные деревья — яблони, липы, берёзы, сосны, дубы, вязы.
В этом и заключается реконструкция зелёных насаждений. Парк получает обновлённые, здоровые насаждения для того, чтобы реализовать свою функцию отдыха.
Елена Семенкова
Семенкова также рассказала, что в рамках лесовосстановления были существенные посадки сеянцев сосны в Сосновке. Высадили порядка 6000 штук.