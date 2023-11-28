Яблони, липы и берёзы: что высадят в Центральном парке в Белгороде

По словам Семенковой, перед началом работ в Центральном парке был разработан дендроплан. Также там провели работы по обследованию каждого дерева. На основании их состояния был вынесен вердикт: либо обрезка дерева, либо оно не жизнеспособное и его нужно выпилить.