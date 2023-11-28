ВСУ обстреливают приграничье, а мэру Белгорода начислили новую премию

В парке Победы Белгорода больше не будут высаживать деревья, рассказала главный ландшафтный архитектор города Елена Семенкова. По её информации, в городе сначала посадили 93 новых дерева, но затем высадку прекратили из-за того, что проект ещё не утвердили. Высадка новых деревьев производилась для начала восстановления лесного массива.