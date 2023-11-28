ВСУ обстреливают приграничье, а мэру Белгорода начислили новую премию

Posted 28 ноября 2023, 15:30
Published 28 ноября 2023, 15:30
Modified 28 ноября 2023, 15:30
Updated 28 ноября 2023, 15:30
Сегодняшний день, 28 ноября, в Белгородской области прошёл неспокойно. Регион минимум два раза подвергся обстрелам со стороны ВСУ.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, первым под огнём оказалось село Пороз Грайворонского округа. Оказался повреждён один частный дом: в нём осколками посекло крышу и забор, выбиты окна.
Позже ВСУ ударили по Мокрой Орловке Грайворонского округа. Дрон-камикадзе обстрелял инфраструктурный объект, находящийся в населённом пункте.
По известным данным, ни в одном из сёл нет пострадавших среди мирных жителей.
Напомним, что 24 ноября на территории Белгородской области не зарегистрировали ни один обстрел. 25 ноября под огнём оказались семь муниципальных образований, а 26 и 27 ноября — по два муниципалитета. В эти дни никто из мирных жителей не пострадал.
В парке Победы Белгорода больше не будут высаживать деревья, рассказала главный ландшафтный архитектор города Елена Семенкова. По её информации, в городе сначала посадили 93 новых дерева, но затем высадку прекратили из-за того, что проект ещё не утвердили. Высадка новых деревьев производилась для начала восстановления лесного массива.
Кроме этого, на сегодняшний день на том месте не очень благоприятная гидрологическая обстановка, специалисты займутся исследованием. Рабочие же будут следить за деревьями, ухаживать за ними и обрезать.
«Надеемся, что больше такого большого сухостоя у нас не будет. Посмотрим, как выйдут растения из зимы», — добавила ландшафтный архитектор.
Мэру Белгорода Валентину Демидову положена ещё одна премия. Об этом депутаты сообщили сегодня, 28 ноября, на городском совете. На этот раз градоначальник получит выплату за исполнение городского бюджета Белгорода за девять месяцев 2023 года. Точная сумма не называется.
В июле этого года Демидова уже премировали за исполнение бюджета за шесть месяцев. В тот раз сумму премии также не озвучили.
Журналистка Бел.Ру обращалась в администрацию, чтобы узнать, сколько денег получит мэр, но ей лишь сообщили, что размер выплат охраняется законом. А ознакомиться с документом о мерах поощрения муниципальных служащих в мэрии предложили через городскую газету 2014 года.
Добавим, что сегодня мэр Белгорода Валентин Демидов отмечает день рождения.