Воруют ли белгородцы высаженные в городе ёлки перед Новым годом?

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:02
По официальным данным, воровства ёлок на городских объектах замечено не было. Что касается территорий управляющих компаний, Семенкова отметила, что информацию нужно уточнять у них.
Напомним, ранее в мэрии областного центра Бел.Ру сообщили, что в городе установят 12 ёлок. Они будут расположены:
Также дополнительно в настоящее время власти покупают ещё восемь новогодних деревьев, которые установят «в соответствии с концепцией новогоднего оформления города на 2024 год».
Высота каждой ёлки составит восемь метров. А высота ёлки на Соборной площади — 32,5 метра. На площади она будет стоять до конца новогодних праздников.