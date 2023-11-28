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Семенкова рассказала, воруют ли белгородцы высаженные ёлки перед Новым годом

Воруют ли белгородцы высаженные в городе ёлки перед Новым годом?

28 ноября 2023, 13:00
Фото: 1MI

Семенкова рассказала, воруют ли белгородцы высаженные ёлки перед Новым годом

Главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова встретилась с журналистами, чтобы рассказать о компенсационной высадке деревьев в областном центре. В ходе мероприятия Семенкова рассказала, воруют ли белгородцы высаженные в городе ёлки перед Новым годом.

По официальным данным, воровства ёлок на городских объектах замечено не было. Что касается территорий управляющих компаний, Семенкова отметила, что информацию нужно уточнять у них.

Напомним, ранее в мэрии областного центра Бел.Ру сообщили, что в городе установят 12 ёлок. Они будут расположены:

  • на улице 50-летия Белгородской области (восемь);
  • на улице Губкина, 44, напротив ОГБУЗ «Детская клиническая областная больница» (две);
  • на улице Садовая, 1а, напротив Городской детской больницы (одна);
  • на улице Куйбышева, 33 а, где МБУК «Дом офицеров» (одна).

Также дополнительно в настоящее время власти покупают ещё восемь новогодних деревьев, которые установят «в соответствии с концепцией новогоднего оформления города на 2024 год».

Высота каждой ёлки составит восемь метров. А высота ёлки на Соборной площади — 32,5 метра. На площади она будет стоять до конца новогодних праздников.

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#Новый год#Соборная площадь#Новости Белгорода#Белгород#Кристина Семенчук#Новогодние деревья#Высаженные ёлки
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